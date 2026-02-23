search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 17:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 17:10

Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος της Σαγράδα Φαμίλια: Έγινε το ψηλότερο κτίριο στη Βαρκελώνη (Video)

23.02.2026 17:10
Sagrada

Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην ολοκλήρωση του ο ιστορικός ναός Σαγράδα Φαμίλια, που φιλοτέχνησε ο Γκαουντί στη Βαρκελώνη.

Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος του ναού, ο λεγόμενος πύργος του Χριστού, με την τοποθέτηση ενός τετράπλευρου σταυρού από χάλυβα και γυαλί.

Πλέον η Σαγράδα Φαμίλια είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο και το ψηλότερο κτίριο στη Βαρκελώνη.

Ήταν μία μέρα χαράς για του ντόπιους που όλη τους τη ζωή παρακολουθούν τις εργασίες στο μνημείο. Πολλοί από αυτούς ή οι πρόγονοι τους έχουν εργαστεί ως λιθοξόοι ή ξυλουργοί στις κατασκευαστικές εργασίες. 

Στις 10 Ιουνίου, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τον εορτασμό της ολοκλήρωσης του κεντρικού πύργου. 

«Ήταν μια χαρούμενη μέρα, υπέροχη για όλους όσους την έκαναν δυνατή», δήλωσε ο επικεφαλής αρχιτέκτονας Ζόρντι Φαουλί.

Η Σαγράδα Φαμίλια είναι το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο στη Βαρκελώνη, με περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και ετήσια έσοδα περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ (131 εκατομμύρια λίρες), τα μισά από τα οποία έχουν μέχρι στιγμής δαπανηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες.  Υπολογίζεται ότι για την οριστική ολοκλήρωση της θα χρειαστεί ακόμα περίπου μία δεκαετία.

Διαβάστε επίσης

Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Εγκλωβισμένοι τουρίστες, φόβοι για ολοκληρωτικό πόλεμο αντιποίνων

«Βροχή» οι καταγγελίες κατά του Άντριου: Χρέωνε τα κρατικά ταμεία για υπηρεσίες μασάζ και πολυτελή ταξίδια (photos/video)

Τι βρίσκεται κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Δορυφορικό ραντάρ εντόπισε τεράστιες υπόγειες δομές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brad-pitt-new
LIFESTYLE

The Riders: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας με τον Μπραντ Πιτ – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

pavlos-aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: Η αλήθεια δεν θα θαφτεί δεύτερη φορά, να πάρει πίσω η εισαγγελέας τη διορία για τις εκταφές

w23-172659GianlucaPrestianni
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης – Η UEFA τον τιμώρησε για τη ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους

mexico-2346
ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολεμική σύρραξη εξελίσσεται η σύγκρουση στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Επιπλέον 2.500 στρατιώτες στους δρόμους

troxaio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Ολυμπίων – ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά, τέσσερις τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 17:42
brad-pitt-new
LIFESTYLE

The Riders: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας με τον Μπραντ Πιτ – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

pavlos-aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: Η αλήθεια δεν θα θαφτεί δεύτερη φορά, να πάρει πίσω η εισαγγελέας τη διορία για τις εκταφές

w23-172659GianlucaPrestianni
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης – Η UEFA τον τιμώρησε για τη ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους

1 / 3