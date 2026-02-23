Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος της Σαγράδα Φαμίλια: Έγινε το ψηλότερο κτίριο στη Βαρκελώνη (Video)

Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην ολοκλήρωση του ο ιστορικός ναός Σαγράδα Φαμίλια, που φιλοτέχνησε ο Γκαουντί στη Βαρκελώνη.

Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος του ναού, ο λεγόμενος πύργος του Χριστού, με την τοποθέτηση ενός τετράπλευρου σταυρού από χάλυβα και γυαλί.

Πλέον η Σαγράδα Φαμίλια είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο και το ψηλότερο κτίριο στη Βαρκελώνη.

Ήταν μία μέρα χαράς για του ντόπιους που όλη τους τη ζωή παρακολουθούν τις εργασίες στο μνημείο. Πολλοί από αυτούς ή οι πρόγονοι τους έχουν εργαστεί ως λιθοξόοι ή ξυλουργοί στις κατασκευαστικές εργασίες.

Στις 10 Ιουνίου, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τον εορτασμό της ολοκλήρωσης του κεντρικού πύργου.

«Ήταν μια χαρούμενη μέρα, υπέροχη για όλους όσους την έκαναν δυνατή», δήλωσε ο επικεφαλής αρχιτέκτονας Ζόρντι Φαουλί.

Η Σαγράδα Φαμίλια είναι το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο στη Βαρκελώνη, με περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και ετήσια έσοδα περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ (131 εκατομμύρια λίρες), τα μισά από τα οποία έχουν μέχρι στιγμής δαπανηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες. Υπολογίζεται ότι για την οριστική ολοκλήρωση της θα χρειαστεί ακόμα περίπου μία δεκαετία.

