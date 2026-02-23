Τι βρίσκεται κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Δορυφορικό ραντάρ εντόπισε τεράστιες υπόγειες δομές

Τον Μάρτιο του 2025, ειδήσεις έφεραν στο φως νέους ισχυρισμούς ότι υπάρχουν κρυμμένα κτίσματα κάτω από την Πυραμίδα του Χεφρήνου στο οροπέδιο της Γκίζας.

Όπως αναφέρει το The Times of India, μια ερευνητική ομάδα στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες ραντάρ αντί για ανασκαφές στο έδαφος, υποστηρίζει ότι εντόπισε μεγάλα υπόγεια μορφολογικά στοιχεία που εκτείνονται βαθιά κάτω από το μνημείο.

Η ομάδα αξιοποίησε δεδομένα Συνθετικού Ραντάρ Διαφράγματος (Synthetic Aperture Radar – SAR) από δορυφόρους στο διάστημα και τα επεξεργάστηκε για να δημιουργήσει ένα σύνολο εικόνων που απεικονίζουν την πυκνότητα του εδάφους από κάτω.

Με βάση τα ευρήματά τους, υπάρχουν κάθετοι άξονες και μεγάλες αίθουσες λαξευμένες στον βράχο. Ωστόσο, αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επιτόπια έρευνα. Προς το παρόν, αποτελούν μέρος μιας συζήτησης σχετικά με τη χρήση της τηλεπισκόπησης, την ανάλυση δεδομένων και τη γεωλογία του οροπεδίου της Γκίζας στην Αίγυπτο, η οποία έχει μελετηθεί επί μακρόν.

Συνθετικό ραντάρ διαφράγματος για τη χαρτογράφηση υπόγειων δομών

Οι ερευνητές βασίστηκαν στο Συνθετικό Ραντάρ Διαφράγματος, γνωστό ως SAR. Η τεχνολογία αυτή στέλνει σήματα ραντάρ από δορυφόρους σε τροχιά. Τα σήματα ανακλώνται στο έδαφος και καταγράφονται, έπειτα επεξεργάζονται με μαθηματικά μοντέλα. Διαφορές στην πυκνότητα και τη δομή μπορούν να εμφανιστούν ως μοτίβα στις τελικές εικόνες.

Με βάση τη μελέτη με τίτλο «Τι Πραγματικά Βρίσκεται Κάτω από τις Πυραμίδες;», η ομάδα πιστεύει ότι εντοπίζει οκτώ βαθιούς κυλινδρικούς άξονες κάτω από την πυραμίδα.

Αυτοί φέρεται να κατεβαίνουν εκατοντάδες μέτρα μέσα στο ασβεστολιθικό υπόβαθρο. Στο χαμηλότερο άκρο, οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν δύο μεγάλους κυβικούς θαλάμους. Μέσα στην ίδια την πυραμίδα, προτείνονται επίσης πέντε κάθετα κενά. Πρόκειται για ερμηνεία μοτίβων και όχι για φυσική, επιτόπια έρευνα.

Οι ισχυρισμοί προκαλούν ενδιαφέρον στο διαδίκτυο και επιφυλακτικότητα στον ακαδημαϊκό χώρο

Η ανακοίνωση διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σχολιαστές της εναλλακτικής ιστορίας της έδωσαν ιδιαίτερη προβολή. Βίντεο και σχόλια κυκλοφόρησαν ευρέως μέσα σε λίγες ημέρες.

Η ακαδημαϊκή αντίδραση υπήρξε πιο συγκρατημένη. Αιγυπτιολόγοι επισημαίνουν ότι οι δορυφορικές εικόνες ραντάρ μπορεί να είναι σύνθετες. Η επεξεργασία εικόνας ενδέχεται να παράγει σχήματα που μοιάζουν με κατασκευές χωρίς να επιβεβαιώνεται η υλική τους φύση. Χωρίς γεωτρήσεις, ανασκαφές ή γεωφυσικές έρευνες διείσδυσης εδάφους, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί τι βρίσκεται από κάτω.

Φυσικά σπήλαια υπάρχουν ήδη κάτω από το Οροπέδιο της Γκίζας

Το οροπέδιο της Γκίζας δεν αποτελείται εξ ολοκλήρου από συμπαγή πέτρα. Το ασβεστολιθικό υπόβαθρο της περιοχής περιέχει φυσικές κοιλότητες και ρωγμές. Ορισμένα σπήλαια έχουν εξερευνηθεί σε προηγούμενες δεκαετίες. Παλαιότερες γεωφυσικές έρευνες εντόπισαν επίσης κενά σε ορισμένες περιοχές κάτω από τις πυραμίδες.

Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα σήματα του ραντάρ θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε φυσικούς σχηματισμούς και όχι σε τεχνητούς άξονες. Η διάκριση είναι σημαντική. Τα γεωλογικά κενά είναι συνηθισμένα σε ασβεστολιθικά εδάφη. Οι παρόντες ισχυρισμοί δεν διαχωρίζουν ακόμη με σαφήνεια τη φυσική από την τεχνητή προέλευση.

Εικασίες συνδέουν τα ευρήματα με αρχαίους μύθους και παλαιότερους πολιτισμούς

Πέρα από την τεχνική διαμάχη, ορισμένοι συγγραφείς έχουν κάνει παραλληλισμούς μεταξύ των προτεινόμενων δομών και του Ντουάτ, του κάτω κόσμου που αναφέρεται στα ταφικά κείμενα της αρχαίας Αιγύπτου. Άλλοι προχωρούν ακόμη περισσότερο, προτείνοντας συνδέσεις με προϊστορικές τοποθεσίες της Ανατολίας που σχετίζονται με το Ταş Tepeler. Οι συνδέσεις αυτές παραμένουν θεωρητικές. Προς το παρόν δεν υπάρχει αρχαιολογικό στοιχείο που να συνδέει αυτούς τους προγενέστερους πολιτισμούς με το οροπέδιο της Γκίζας. Για την ώρα, η έρευνα με ραντάρ διευρύνει τη συζήτηση γύρω από την πυραμίδα του Χεφρήνου. Δεν επιλύει όμως το ζήτημα.

