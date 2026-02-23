search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 11:54

Αντόνιο Γκουτέρες: «Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου»

23.02.2026 11:54
GUTERES
AP

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα την ανοδική επικράτηση «του νόμου του ισχυρότερου», που έχει ως αποτέλεσμα «μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε όλο τον κόσμο» κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που υποστηρίζεται και από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Αυτή η επιθετικότητα δεν διεξάγεται ούτε κρυφά ούτε αιφνιδιαστικά. Γίνεται φανερά, συχνά υπό την καθοδήγηση των πιο ισχυρών. Σε όλο τον κόσμο, τα ανθρώπινα δικαιώματα θυσιάζονται, σκόπιμα και στρατηγικά, και μερικές φορές με υπερηφάνεια», δήλωσε ο Γκουτέρες, κατά την έναρξη της συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

«Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου», καταδίκασε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες ή ηγέτες.

Και «όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα καταρρέουν, όλα τα υπόλοιπα καταρρέουν», πρόσθεσε, θρηνώντας ότι ζούμε «σε έναν κόσμο όπου τα τεράστια βάσανα γίνονται αποδεκτά… όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικά εργαλεία… όπου το διεθνές δίκαιο θεωρείται απλή ενόχληση».

Η διαπίστωση των Ηνωμένων Εθνών είναι πικρή: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται, ενώ η χρηματοδότηση μειώνεται κατακόρυφα, σε ένα πλαίσιο δραστικών περικοπών στην εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Και, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, «η τεχνολογία – ιδίως η Τεχνητή Νοημοσύνη – χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο με τρόπο για καταστολή, επιδείνωση των ανισοτήτων και έκθεση περιθωριοποιημένων ανθρώπων σε νέες μορφές διακρίσεων, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου».

Καταγγέλλοντας συνολικά «τη σιδηρά πυγμή που συρρικνώνει την κοινωνία των πολιτών», ο Γκουτέρες ανέφερε, μεταξύ άλλων, φυλάκιση δημοσιογράφων και ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κλείσιμο ΜΚΟ, τη διάβρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρίες.

«Οι δημοκρατίες διαβρώνονται. (…) Μετανάστες παρενοχλούνται, συλλαμβάνονται και απελαύνονται με πλήρη αδιαφορία για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και την ανθρωπιά τους. Πρόσφυγες στιγματίζονται. Κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ διασύρονται. Μμειονότητες και οι αυτόχθονες πληθυσμοί στοχοποιούνται», δήλωσε επίσης.

Ο Γκουτέρες, ο οποίος θα αποχωρήσει από το πόστο του στο τέλος του έτους μετά από δέκα χρόνια ως γ.γ. του ΟΗΕ, υπενθύμισε ότι «μεγαλώνοντας υπό τη δικτατορία του Σαλαζάρ» στην Πορτογαλία τον δίδαξε ότι όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα «παραβιάζονται, όλες οι πτυχές της κοινωνίας υποφέρουν».

Στην τελευταία του ετήσια ομιλία προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ μποϊκοτάρουν, ο επικεφαλής του ΟΗΕ αναφέρθηκε μόνο σε τρεις τρέχουσες κρίσεις, καταδικάζοντας για άλλη μια φορά «τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν».

Την παραμονή της τέταρτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε επίσης ότι «είναι πλέον καιρός να τερματιστεί η αιματοχυσία», καθώς ο πόλεμος «έχει οδηγήσει στον θάνατο περισσότερων από 15.000 πολιτών».

Τέλος, αναφέρθηκε στη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η λύση των δύο κρατών «καθίσταται ανοιχτά ανεφάρμοστη».

Διαβάστε επίσης:

Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή: «Πράξη επιθετικότητας» και τα περιορισμένα πλήγματα, διαμηνύει η Τεχεράνη

«Χαστούκι» σε έναν «μπερδεμένο» νάρκισσο πρόεδρο: Ο γερμανόφωνος Τύπος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ιράν

ΗΠΑ: Μητέρα που έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος κατηγορείται ότι σκότωσε τον σύζυγό της – Το κίνητρο, φαιντανύλη και οι μαρτυρίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ευχαριστούμε, αλλά όχι»: Η Γροιλανδία ρίχνει άκυρο στον Τραμπ για το πλωτό νοσοκομείο

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Ανάγκη για νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή»

gerapetritis_venizelos_2302_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι σοφιστείες του Γεραπετρίτη για την αναθεώρηση και μία ατυχής απάντησή του στον Βενιζέλο

Reykjavík_5545_(cropped)
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ισλανδία επιταχύνει την ψηφοφορία για την ένταξή της στην ΕΕ – Υπάρχουν ωστόσο δυσκολίες

neoi new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η σημερινή γενιά στην Ελλάδα ζει χειρότερα από τους γονείς – Αποκαρδιωτική έρευνα σε 5 ευρωπαϊκές χώρες  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 12:19
trump new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ευχαριστούμε, αλλά όχι»: Η Γροιλανδία ρίχνει άκυρο στον Τραμπ για το πλωτό νοσοκομείο

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Ανάγκη για νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή»

gerapetritis_venizelos_2302_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι σοφιστείες του Γεραπετρίτη για την αναθεώρηση και μία ατυχής απάντησή του στον Βενιζέλο

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση