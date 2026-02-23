«Χαστούκι» σε έναν «μπερδεμένο» νάρκισσο πρόεδρο: Ο γερμανόφωνος Τύπος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ιράν

Διόλου κολακευτικά είναι τα σχόλια του γερμανόφωνου Τύπου για την αντίδραση του αμερικανού προέδρου Τραμπ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η Neue Zürcher Zeitung am Sonntag γράφει: «Το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κήρυξε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ είναι κάτι δύσκολα αποδεκτό από έναν άνθρωπο με ναρκισσιστική προσωπικότητα, όπως ο Τραμπ. Κι όμως, ο πρόεδρος αποδέχεται την απόφαση της δικαστικής εξουσίας. Η διάκριση των εξουσιών λειτουργεί παρά την αυταρχική ηγεσία του Τραμπ. Αυτό το δικαστήριο, που διαμορφώθηκε σημαντικά από τον Τραμπ, δεν έχει περιορίσει την εξουσία του προέδρου. Αυτό θα ήταν μια παρερμηνεία. Αντίθετα, οι δικαστές καλούν τη νομοθετική εξουσία – το Κογκρέσο – να αναλάβει επιτέλους τη νομική ευθύνη στην δασμολογική πολιτική. Με τον φόβο τους απέναντι στον Τραμπ και την εθελοντική αποδυνάμωσή τους, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές και βουλευτές έχουν κλονίσει την αμερικανική Δημοκρατία. Η απόφαση για τους δασμούς θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής προς το καλύτερο», ελπίζει η NZZ από την Ελβετία.

«Κανένας Αμερικανός δικαστής δεν θα απελευθερώσει την ήπειρο από την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ»

«Τι σημαίνει η απόφαση για τους Ευρωπαίους, για τη γερμανική κυβέρνηση, για την οικονομία;» ρωτάει η Welt am Sonntag.

«Οι εξαγωγικές εταιρείες δεν γνωρίζουν ακόμη πώς θα μοιάζει τελικά μια δασμολογική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η παρατεταμένη αβεβαιότητα είναι δηλητήριο για την οικονομία. Επομένως, θα ήταν επίσης ανεπιθύμητο αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως διαπραγματευτικός εταίρος των Αμερικανών, περίμενε κάποιο αμερικανικό δικαστήριο να βάλει επιτέλους τέλος στις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ. Η Ευρώπη δεν πρέπει να κοροϊδεύει τον εαυτό της: Κανένας Αμερικανός δικαστής δεν θα απελευθερώσει την ήπειρο από την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ. Μόνο η ίδια η Ευρώπη μπορεί να το κάνει αυτό. Το πρώτο βήμα θα ήταν να σταματήσει να περιμένει το επόμενο tweet του Τραμπ, φοβούμενοι πάντα τι μπορεί να κάνει ο Big Daddy. Αντίθετα, η Ευρώπη θα πρέπει να ενεργεί με δεδομένο ότι η Αμερική θα παραμένει απρόβλεπτη επ’ αόριστον. Αυτό είναι το μόνο μάθημα που πρέπει να αντληθεί από τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ», καταλήγει η Welt.

Μπερδεμένος ο πρόεδρος για το Ιράν

Αναφορικά με το Ιράν η αυστριακή εφημερίδα Die Presse καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: «Αυξάνεται η υποψία ότι ο ίδιος ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι κάπως μπερδεμένος και δεν έχει αποφασίσει πόσο μακριά πρέπει να φτάσει στο Ιράν. Είναι πιθανό ο Τραμπ να έχει απλώς δημιουργήσει μια απειλητική ατμόσφαιρα για να αναγκάσει τους Ιρανούς να εγκαταλείψουν τα πυρηνικά και πυραυλικά τους προγράμματα. Μια στρατιωτική αντιπαράθεση, αν τελικά συμβεί αυτό, θα μπορούσε για άλλη μια φορά να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό συμβολική. Αυτό θα προσέφερε και στις δύο πλευρές μια στρατηγική εξόδου για να σώσει το κύρος τους. Για τους Ιρανούς ισλαμιστές, η διατήρηση της εξουσίας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα. Και ο Τραμπ έχει δώσει τον λόγο του στους υποστηρικτές του ότι δεν θα εμπλέκει πλέον τις ΗΠΑ σε “ατελείωτους πολέμους”. Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μήνες μάχης τόσο κοντά στις εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο», σημειώνει η Die Presse από τη Βιέννη.

Με πληροφορίες από Deutche Welle

