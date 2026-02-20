search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 20:42
ΚΟΣΜΟΣ

20.02.2026 20:28

Πυρά Τραμπ στους δικαστές μετά το «χαστούκι» για τους δασμούς – Τους χαρακτηρίζει «αντιπατριώτες» και απειλεί με «εναλλακτικές» λύσεις – live

credit: AP

«Βαθύτατα απογοητευτική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομο ένα μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει η κυβέρνησή του στα εισαγόμενα προϊόντα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε την Παρασκευή, με ψήφους 6-3, ότι οι δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας (IEEPA) ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων του και δεν είχαν ιστορικό προηγούμενο, σε μια ηχηρή ήττα για τον Λευκό Οίκο σε ζήτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε αρχικά ότι η απόφαση ήταν «βαθιά απογοητευτική» και ότι ντρέπεται για «ορισμένα μέλη του δικαστηρίου που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν το σωστό για τη χώρα μας». Πρόσθεσε ότι «είναι αντιπατριώτες και άπιστοι προς το Σύνταγμά μας».

Ο Τραμπ είπε ότι «ντρέπεται» για λογαριασμό ορισμένων δικαστών κρίνοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα». «Η άποψή μου είναι ότι το δικαστήριο έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα και από ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι ξένες χώρες χαίρονται τόσο πολύ τώρα» είπε.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι έχει στη διάθεσή του μεθόδους που είναι «ακόμη ισχυρότερες» από τους δασμούς και θα χρησιμοποιήσει αυτές τις «εναλλακτικές» λύσεις που θα μπορούσαν να αποφέρουν «περισσότερα χρήματα», όπως υποστήριξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι του επιτρέπεται να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με χώρες, να επιβάλει εμπάργκο, να κάνει ό,τι θέλει όχι όμως και να τις χρεώσει με χρήματα.

