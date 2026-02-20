Τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς – «Μαύρη τρύπα» σχεδόν 180 δισ. για τις ΗΠΑ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε την Παρασκευή, με ψήφους 6-3, ότι οι δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας (IEEPA) ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων του και δεν είχαν ιστορικό προηγούμενο.

Η IEEPA είναι ένας νόμος του 1977 που δίνει στους εν ενεργεία προέδρους των ΗΠΑ την εξουσία να κηρύσσουν κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική ή την οικονομία και να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις σε άλλες χώρες.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά την IEEPA τον Φεβρουάριο για να δικαιολογήσει την επιβολή δασμών στον Καναδά και το Μεξικό, ισχυριζόμενος ότι οι χώρες δεν έκαναν αρκετά για να σταματήσουν τη διασυνοριακή ροή φαιντανύλης και παράνομων μεταναστών. Αργότερα, επέκτεινε την εντολή ώστε να συμπεριλάβει δεκάδες άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του για την «Ημέρα Απελευθέρωσης» στις 2 Απριλίου.

Οι επιλογές του Τραμπ

Ο Τιμ Μπράιτμπιλ, δικηγόρος διεθνούς εμπορίου και συνεργάτης στην Wiley Rein LLP στην Ουάσινγκτον, δήλωσε στο Financial Post ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να επιβάλει γρήγορα εκ νέου δασμούς – και δύο βρίσκονται ήδη στο οπλοστάσιο του προέδρου.

Το πρώτο είναι το Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ (USTR) να διερευνά και να ενεργεί κατά «αδικαιολόγητων, παράλογων ή μεροληπτικών» οικονομικών πρακτικών από ξένες χώρες που επιβαρύνουν το αμερικανικό εμπόριο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η κυβέρνησή του χρησιμοποίησε το Άρθρο 301 για να διερευνήσει και να επιβάλει δασμούς στην Κίνα για τις πρακτικές της που σχετίζονται με τη μεταφορά τεχνολογίας, την πνευματική ιδιοκτησία και την καινοτομία.Περιεχόμενο άρθρου

Ο Μπράιτμπιλ δήλωσε ότι η USTR δημοσιεύει ετήσιο κατάλογο εμποδίων στο εξωτερικό εμπόριο και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ορισμένες από αυτές τις εκθέσεις ως βάση για να προχωρήσει βάσει του Άρθρου 301 για την επιβολή ειδικών δασμών ανά χώρα.

Μια άλλη επιλογή είναι το Άρθρο 232 του Νόμου περί Επέκτασης του Εμπορίου του 1962, το οποίο δίνει στον πρόεδρο ευρείες εξουσίες να διερευνά και να επιβάλλει δασμούς σε συγκεκριμένες εισαγωγές που θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε το Άρθρο 232 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του για να επιβάλει δασμούς σε ξένο χάλυβα και αλουμίνιο. Ο Μπράιτμπιλ δήλωσε ότι το Άρθρο 232 ήταν το «εργαλείο επιλογής» του Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του για την επιβολή δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα σε προϊόντα από τον Καναδά, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα, του αλουμινίου και της ξυλείας από μαλακό ξύλο.

Έχει ο πρόεδρος άλλες επιλογές;

Ο Τραμπ φέρεται να διαθέτει ακόμη δύο επιλογές. Το άρθρο 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974 δημιουργήθηκε ως βραχυπρόθεσμο μέτρο για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων ισοζυγίου πληρωμών, όπως τα εμπορικά ελλείμματα ή η υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ στις αγορές συναλλάγματος.

«Υπάρχει κάποια σκέψη ότι εάν οι δασμοί IEEPA καταργηθούν, ο πρόεδρος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Άρθρο 122 για να λάβει προσωρινά μέτρα σχεδόν αμέσως και να επιβάλει δασμούς έως και 15% για έως και 150 ημέρες», δήλωσε ο Μπράιτμπιλ, κάτι που θα εξασφάλιζε χρόνο στην κυβέρνηση να ακολουθήσει άλλες οδούς.

Ο Μπράιτμπιλ είπε ότι μια επιλογή «μπαλαντέρ» θα ήταν το Άρθρο 338 του Νόμου περί Δασμών του 1930, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει προσωρινά δασμούς ή να θέτει περιορισμούς εάν η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ κρίνει ότι μια ξαφνική αύξηση των εισαγωγών βλάπτει μια συγκεκριμένη αμερικανική βιομηχανία.

«Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, επομένως είναι λίγο ασαφές πώς θα εφαρμοστεί, είτε σε συγκεκριμένη χώρα είτε σε κάτι ευρύτερο», δήλωσε ο Μπράιτμπιλ.Περιεχόμενο άρθρου

Πώς οι εταιρείες μπορούν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους;

Το δικαστήριο δεν παρείχε οδηγίες σχετικά με την έκδοση επιστροφών χρημάτων, αλλά το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (CIT) επιβλέπει τις νομικές διαφορές που σχετίζονται με εισαγωγικούς δασμούς και δασμούς.

Χιλιάδες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων γνωστών εταιρειών όπως η Costco Wholesale Corp., υπέβαλαν προληπτικά αγωγές στο CIT για να διεκδικήσουν επιστροφές χρημάτων. «Τα δικαστήρια δεν έχουν δηλώσει ότι είναι απαραίτητο, αλλά οι εταιρείες ήθελαν να συμμορφωθούν παρόλα αυτά», δήλωσε ο Μπράιτμπιλ.

Στη διαφωνία του, ο δικαστής Μπρετ Κάβανο δήλωσε ότι η αποπληρωμή δισεκατομμυρίων δολαρίων θα είχε «σημαντικές συνέπειες» για το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Το δικαστήριο δεν λέει τίποτα σήμερα σχετικά με το εάν και πώς η κυβέρνηση θα πρέπει να επιστρέψει τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχει εισπράξει από τους εισαγωγείς», είπε. «Αλλά αυτή η διαδικασία είναι πιθανό να χαρακτηριστεί από «χάος», όπως αναγνωρίστηκε κατά την προφορική αγορεύση».

Η κλίμακα των επιστροφών χρημάτων θα μπορούσε να είναι τεράστια. Οι ΗΠΑ έχουν εισπράξει περίπου 179 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από δασμούς που σχετίζονται με την IEEPA, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP).

Διαβάστε επίσης:

Έφεση του Έλον Μασκ για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο Χ από την Κομισιόν

Πώς γκάφα με ένα email αποκάλυψε δίκτυο «φάντασμα» που διακίνησε ρωσικό πετρέλαιο 90 δισ. δολαρίων

Συγκρατημένα κέρδη στις αγορές, η Wall Street περίμενε το «χαστούκι» για τους δασμούς