20.02.2026 19:01

Έφεση του Έλον Μασκ για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο Χ από την Κομισιόν

20.02.2026 19:01
Έφεση κατά του προστίμου των 120 εκατομμυρίων ευρώ, που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Χ για παραβίαση των κανόνων τεχνολογίας της ΕΕ, άσκησε η εταιρεία του Έλον Μασκ, σύμφωνα με το Politico.  

Το πρόστιμο, που επιβλήθηκε στο Χ τον Δεκέμβριο, αποτέλεσε ορόσημο στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις πλατφόρμες, δηλαδή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), και σηματοδότησε ένα σημείο χωρίς επιστροφή στη διαμάχη της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους ίδιους κανόνες.

Η ομάδα Παγκόσμιων Κυβερνητικών Υποθέσεων της X δήλωσε στην πλατφόρμα την Παρασκευή, 20/2: «Η σχετική απόφαση της ΕΕ προέκυψε από μια ελλιπή και επιφανειακή έρευνα, σοβαρά διαδικαστικά σφάλματα, μια διαστρεβλωμένη ερμηνεία των υποχρεώσεων βάσει του DSA και συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων υπεράσπισης και των βασικών απαιτήσεων δίκαιης διαδικασίας, υποδηλώνοντας προκατάληψη από την πλευρά της κατηγορούσας αρχής». 

Το πρώτο πρόστιμο που επιβλήθηκε βάσει του DSA

Σημειώνεται ότι, το εν λόγω πρόστιμο ήταν το πρώτο που επιβλήθηκε βάσει του DSA και αφορούσε σε παραβάσεις στις υποχρεώσεις διαφάνειας, αλλά και στον φερόμενο ως παραπλανητικό σχεδιασμό των μπλε σημάτων επαλήθευσης (blue checkmarks) της X.

Στις 16 Φεβρουαρίου κατατέθηκαν τρεις υποθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από την X Internet Unlimited Company και την X Holdings, μία από την xAI Holdings και μία που φαίνεται να έχει υποβληθεί από τον ίδιο τον Έλον Μασκ.

Το πρόστιμο της Επιτροπής απευθυνόταν σε όλες αυτές τις παραπάνω, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε από μια επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

«Αυτή η εμβληματική υπόθεση είναι η πρώτη δικαστική αμφισβήτηση ενός προστίμου που επιβλήθηκε βάσει του DSA και θα μπορούσε να θέσει σημαντικά προηγούμενα για την επιβολή, τον υπολογισμό ποινών και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό του 2022», τόνισε η ομάδα της Χ στη σχετική ανάρτησή της. 

