«Σοβαρό λάθος»: Ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδικάζουν την Κομισιόν για τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στείλει έναν επίτροπο σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ ήταν «ένα σοβαρό λάθος κρίσης», ανέφεραν οι σοσιαλδημοκρατικές, φιλελεύθερες και πράσινες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επιστολή που απέστειλαν την Παρασκευή στην πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία είδε το POLITICO.

Η Ντουμπράβκα Σούιτσα, η Ευρωπαία επίτροπος για τη Μεσόγειο, βρέθηκε στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη για την πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επιβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας στο πλαίσιο ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός που έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ.

Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι δεν υποστηρίζει την πρωτοβουλία και δεν θα συμμετάσχει ως μέλος, αλλά η απόφαση να παραστεί η Σουίτσα προκάλεσε κατακραυγή.

«Η συμμετοχή ενός Επιτρόπου σε μια πολιτικά αμφισβητούμενη διπλωματική πρωτοβουλία χωρίς καθορισμένη εντολή διαταράσσει την θεσμική ισορροπία και ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών», αναφέρει η επιστολή. «Ο σεβασμός των Συνθηκών είναι απαραίτητος».

Οι ηγέτες των τριών κοινοβουλευτικών ομάδων δήλωσαν ότι η Επιτροπή δεν είχε εντολή να λάβει μια τέτοια απόφαση. Προσθέτουν ότι η παρουσία της Επιτροπής έδωσε ορατότητα και νομιμότητα στο Συμβούλιο Ειρήνης, ενώ παράλληλα αποδυνάμωσε την εξουσία των Ηνωμένων Εθνών.

«Δίνουμε εντολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσυρθεί σαφώς από το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, να απόσχει από την αποστολή οποιουδήποτε παρατηρητή στις συνεδριάσεις του και να παύσει οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής», προσθέτουν.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα — η πολιτική οικογένεια τηςφον ντερ Λάιεν — δεν υπέγραψε την επιστολή.

Η Βουλγαρία και η Ουγγαρία είναι τα μόνα μέλη της ΕΕ που έχουν υπογράψει επίσημα την ειρηνευτική επιτροπή, με την Ιταλία και τη Ρουμανία να συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Η Επιτροπή υπερασπίστηκε την απόφαση την Παρασκευή. «Τουλάχιστον τα μισά κράτη μέλη, εκπρόσωποι των κρατών μελών, συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Γκιγιόμ Μερσιέ. «Δεν γινόμαστε μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι η Σούιτσα παρευρέθηκε για να συμμετάσχει «στην ευρύτερη συζήτηση για να διασφαλιστεί ένα ασφαλές μέλλον για τη Γάζα και για τους Παλαιστίνιους».

«Είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής, ως εξωτερικού εκπροσώπου της Ένωσης, να δέχεται προσκλήσεις αυτού του είδους, ως ζήτημα διεθνούς ευγένειας», δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο, όταν ρωτήθηκε για τη νομική βάση για τη συμμετοχή της Επιτροπής στη συνάντηση.

Η επιστολή των πολιτικών ομάδων έρχεται μετά την κατακραυγή της Γαλλίας. Η Επιτροπή «δεν έπρεπε ποτέ να παραστεί», έγραψε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο X αργά την Πέμπτη. «Πέρα από τα θεμιτά πολιτικά ζητήματα που εγείρει το “Συμβούλιο Ειρήνης”, η Επιτροπή οφείλει να σεβαστεί σχολαστικά το ευρωπαϊκό δίκαιο και την θεσμική ισορροπία σε κάθε περίπτωση».

