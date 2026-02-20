Oδηγία σοκ του Ζελένσκι στους υπουργούς του: «Ετοιμαστείτε για άλλα 3 χρόνια πολέμου» – Οι διαπραγματεύσεις ως στάχτη στα μάτια του Τραμπ

Ο Ζελένσκι έχει πει στον στενό κύκλο του να προετοιμαστεί για έως και τρία ακόμη χρόνια πολέμου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Μπόγιαν Παντσέφσκι.

Μιλώντας σε ένα podcast, ο Παντσέφσκι είπε ότι κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής συνάντησης με στενούς συμβούλους του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν αποτύχει και έδωσε εντολή στην ομάδα του να καταρτίσει ένα τριετές πολεμικό σχέδιο. «Όλοι σοκαρίστηκαν», είπε.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης στην WSJ ότι αναμένουν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να συνεχιστεί για άλλα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τη WSJ, στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου , η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν συμφωνήσει σε έναν στόχο: να αποφύγουν να εξοργίσουν τον Πρόεδρο Τραμπ εμφανιζόμενοι ως εμπόδιο στην ειρήνη.

Συνεχίζουν να στέλνουν αντιπροσωπείες σε συνομιλίες με τη μεσολάβηση Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι χειροκροτούν την εποικοδομητική τους στάση και υποβάλλουν εκθέσεις στον Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία ως τη μεγαλύτερη διπλωματική του νίκη.

«Αυτές οι συνομιλίες δεν μας φέρνουν πιο κοντά στον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Ίβο Ντάαλντερ , ο οποίος ήταν πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα. «Είναι ένα παιχνίδι για να αποφευχθεί η ευθύνη για την αποτυχία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο».

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι τρεις γύροι τριμερών συνομιλιών μέχρι στιγμής φέτος, δύο στο Άμπου Ντάμπι και ένας στη Γενεύη, έχουν να κάνουν με την προσπάθεια να πειστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι η Ουκρανία δεν είναι το πρόβλημα.

Η Μόσχα και το Κίεβο φοβούνται ότι ο απρόβλεπτος Αμερικανός ηγέτης θα μπορούσε να τους βλάψει αν χάσει την υπομονή του. Ο Τραμπ έχει ήδη τερματίσει το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής βοήθειας προς το Κίεβο, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να λαμβάνουν ζωτικής σημασίας υποστήριξη από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ οι ΗΠΑ πωλούν όπλα στην Ευρώπη που διανέμονται στους υπερασπιστές της Ουκρανίας.

Οι αυστηρότερες δυτικές κυρώσεις θα μπορούσαν να παραλύσουν την οικονομία της Ρωσίας, ειδικά αν περιορίσουν περαιτέρω τα ζωτικής σημασίας έσοδα από το πετρέλαιο. Και καθώς το κόστος της εισβολής της αυξάνεται, σύμφωνα με τους αναλυτές, η Ρωσία χρειάζεται την αμερικανική βοήθεια για να πιέσει την Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις.

«Ο Πούτιν δεν έχει την πολυτέλεια να εξοργίζει τον Τραμπ, καθώς η ρωσική οικονομία επιδεινώνεται ραγδαία και οι νέες κυρώσεις είναι αντιπαραγωγικές. Ως εκ τούτου, παίζει επιμελώς τον ρόλο ενός ανθρώπου προετοιμασμένου για μια ειρηνική επίλυση», δήλωσε ο Αμπάς Γκαλιάμοφ , πολιτικός αναλυτής και πρώην αρθρογράφος.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ κατέληξαν σε συμφωνία για την Ουκρανία το περασμένο καλοκαίρι στην Αλάσκα και ότι το Κίεβο πρέπει να αποδεχτεί τους όρους.

Οι απαιτήσεις του Κρεμλίνου περιλαμβάνουν εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, αποκατάσταση της επιρροής της Μόσχας στις εσωτερικές και διεθνείς υποθέσεις της Ουκρανίας και υποχώρηση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.

Το δίλημμα του Ντονμπάς

Ο Λευκός Οίκος επεξεργάζεται την αισιόδοξη θεωρία ότι οι πολεμικοί στόχοι του Πούτιν είναι πιο περιορισμένοι από τη δημόσια ρητορική του – και ότι θα ήταν ικανοποιημένος αν η Ουκρανία απλώς παραχωρούσε την υπόλοιπη ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει καταλάβει η Ρωσία.

Αλλά οι Ρώσοι αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν δυνατά σε όποιον τους ακούει ότι δεν έχουν εγκαταλείψει τους ευρύτερους στόχους τους, κάτι που ο Πούτιν έχει δηλώσει σε πολυάριθμες ομιλίες όλα αυτά τα χρόνια.

Η Ρωσία θέλει όλο το Ντονμπάς, αλλά και μια αναδιάρθρωση της κυβέρνησης, του στρατού, των μέσων ενημέρωσης, της θρησκείας και της ταυτότητας της Ουκρανίας, που ισοδυναμεί με την αποκατάσταση της ρωσικής κυριαρχίας στη χώρα.

Το τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της άμυνάς της: ένα δίκτυο οχυρωμένων πόλεων όπου οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί απώλειες καθώς προελαύνουν με ρυθμό σαλιγκαριού.

Ο Ζελένσκι δεν είναι διατεθειμένος απλώς να παραδώσει το μη κατεχόμενο τμήμα του Ντονμπάς. Αντίθετα, προτείνει αμοιβαία απόσυρση στρατευμάτων από την Ουκρανία και τη Ρωσία, την οποία η Μόσχα απορρίπτει. Το Κρεμλίνο απορρίπτει επίσης το δυτικό σχέδιο για εγγυήσεις ασφαλείας, το οποίο θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία μετά από κατάπαυση του πυρός.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία θέλει οι ΗΠΑ και η Ευρώπη να της δώσουν σαφείς, δεσμευτικές εγγυήσεις στρατιωτικής βοήθειας σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής. Ο Τραμπ θέλει η Ουκρανία να κάνει πρώτα παραχωρήσεις σε εδαφικό επίπεδο, αλλά ο Ζελένσκι θέλει να δει στέρεες δεσμεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας προτού υπογράψει οτιδήποτε.

Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες, αν και όχι στα βασικά στρατηγικά ζητήματα, σύμφωνα με τους Ουκρανούς και Ρώσους αντιπροσώπους. Προηγούμενες διαπραγματεύσεις έχουν οδηγήσει σε συμφωνίες για ανταλλαγές κρατουμένων. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές έχουν περιγράψει πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός.

Αλλά δεν διαφαίνεται καμία κατάπαυση του πυρός. Ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πόλεμος είναι πιθανό να συνεχιστεί για άλλα ένα έως τρία χρόνια.

Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα παροτρύνει τη Μόσχα και το Κίεβο να καταλήξουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό, με ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους να ελπίζουν ότι θα ολοκληρωθεί μια συμφωνία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Αλλά ο Τραμπ δεν ασκεί καμία επιπλέον πίεση στον Πούτιν ή τον Ζελένσκι για να τους εξαναγκάσει σε μια συμφωνία, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αντίθετα, είπαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ χάνει σιγά σιγά το ενδιαφέρον της για την ειρηνευτική διαδικασία, καθώς στρέφει την προσοχή της στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν και στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Διαβάστε επίσης:

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, πέρασε το Γιβραλτάρ και μπήκε στη Μεσόγειο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

Συνεργάτης του Επστάιν, που «ψάρευε» κορίτσια, ετοιμαζόταν να… κελαηδήσει, αλλά εξαφανίστηκε – Βρέθηκε απαγχονισμένος χρόνια μετά

Κλέφτης για… κλάματα στο Μιλάνο: Πήγε να αδειάσει θυρίδες τράπεζας και παγιδεύτηκε στο θησαυροφυλάκιο – Συνελήφθη 24χρονος (Video)