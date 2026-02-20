Κλέφτης για… κλάματα στο Μιλάνο: Πήγε να αδειάσει θυρίδες τράπεζας και παγιδεύτηκε στο θησαυροφυλάκιο – Συνελήφθη 24χρονος (Video)

Στη σύλληψη ενός 24χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε εγκλωβισμένος σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας, προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, 20/2, οι ιταλικές Αρχές στο Μιλάνο.

Ο νεαρός, υπήκοος Μπαγκλαντές, είχε μπει στο θησαυροφυλάκιο με στόχο να αφαιρέσει το περιεχόμενο θυρίδων στη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, το σχέδιό του κατέληξε σε πλήρη αποτυχία.

Σύμφωνα με ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, ο 24χρονος είχε καταφέρει να μπει στο θησαυροφυλάκιο κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της τράπεζας, χωρίς να κινήσει υποψίες. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η παρουσία του δεν έγινε αντιληπτή ούτε όταν το κατάστημα έκλεισε για το κοινό.

Ωστόσο, για άγνωστο λόγο, τελικά εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του θησαυροφυλακίου, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Η παρουσία του αποκαλύφθηκε μέσω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης της τράπεζας, όταν οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα με μαύρο μπουφάν και σακίδιο να κινείται μέσα στη θωρακισμένη αίθουσα.

Bloccato nel caveau. Un giovane di 24 anni si introduce nella filiale UniCredit di viale Certosa a Milano durante l’orario di apertura, raggiunge il caveau e tenta di forzare le cassette di sicurezza. Resta però chiuso all’interno e viene individuato grazie al sistema di… pic.twitter.com/TB1Jv2ijEo February 20, 2026

Επιχείρηση απεγκλωβισμού μετ’ εμποδίων

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των καραμπινιέρων, οι οποίες έφτασαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τον νεαρό. Η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική και ολοκληρώθηκε περίπου στις 6 το πρωί.

Οι διασώστες χρειάστηκε αρχικά να παραβιάσουν χρηματοκιβώτιο στο οποίο φυλάσσονταν τα κλειδιά του θησαυροφυλακίου, καθώς αυτό δεν επρόκειτο να ανοίξει πριν από τις 8 το πρωί.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως και η κλειδαριά του ίδιου του θησαυροφυλακίου είχε υποστεί φθορές από την εσωτερική πλευρά, πιθανότατα εξαιτίας της προσπάθειας του 24χρονου να διαφύγει.

Ο 24χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής.

Διαβάστε επίσης:

Τζέφρι Έπσταϊν: Οι εκτελεστές της διαθήκης προτείνουν στα θύματα αποζημίωση από 25 ως 35 εκατομμύρια δολάρια

Τζιάνι Ινφαντίνο: Πολιτική ουδετερότητα για τη FIFA, πολιτικές σχέσεις στην πράξη με… αυτοκόλλητο τον Τραμπ

Ο Τραμπ γίνεται (και) αεροδρόμιο