ΚΟΣΜΟΣ

20.02.2026 14:03

Τζέφρι Έπσταϊν: Οι εκτελεστές της διαθήκης προτείνουν στα θύματα αποζημίωση από 25 ως 35 εκατομμύρια δολάρια

20.02.2026 14:03
epstein_new

Οι εκτελεστές της διαθήκης του Τζέφρι Έπσταϊν πρότειναν μια φιλική διευθέτηση τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων δολαρίων για να κλείσει μια συλλογική προσφυγή σε βάρος τους από θύματα του αμερικανού σεξουαλικού εγκληματία, σύμφωνα με ένα σχέδιο συμφωνίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν περιλαμβάνει κάποια αναγνώριση ενοχής εκ μέρους των Ντάρεν Ίνταϊκ και Ρίτσαρντ Καν, αντιστοίχως πρώην προσωπικού δικηγόρου και πρώην λογιστή του Τζέφρι Έπσταϊν, θα πρέπει να εγκριθεί από ομοσπονδιακό δικαστή στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο άνδρες επελέγησαν ως συνεκτελεστές της διαθήκης του Έπσταϊν, ο οποίος την είχε επικαιροποιήσει δύο ημέρες πριν από το θάνατό του στη φυλακή, στις 10 Αυγούστου 2019, ο οποίος αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας, την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, οι κληρονόμοι θα καταβάλουν 25 εκατομμύρια δολάρια, σε περίπτωση που στη διαδικασία αυτή περιληφθούν λιγότερα από 40 θύματα.

Το ποσό θα αυξηθεί στα 35 εκατομμύρια δολάρια, αν περισσότερα από 40 άτομα ανταποκριθούν στα απαιτούμενα κριτήρια.

Αυτοί που θα επωφεληθούν από την προσφορά, θα πρέπει να δεχθούν επίσης να παραιτηθούν από κάθε άλλη διαδικασία και δεν θα πρέπει να έχουν ήδη συνάψει κάποια συμφωνία με τους κληρονόμους του ή με το Ταμείο για την αποζημίωση των θυμάτων του Έπσταϊν.

Ο Ντάρεν Ίνταϊκ και ο Ρίτσαρντ Καν είχαν κατηγορηθεί, σε συλλογική προσφυγή που είχε κατατεθεί το 2024, για «διευκόλυνση, συμμετοχή και απόκρυψη της παράνομης συμπεριφοράς του Έπσταϊν» για προσωπικό οικονομικό κέρδος τους, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Κανένας από τους δύο συνεκτελεστές της διαθήκης δεν αναγνώρισε ούτε παραδέχθηκε κάποιο σφάλμα», υπενθύμισε ο Νταν Γουέινερ, ένας από τους δικηγόρους τους, σε ανακοίνωση την οποία επικαλείται το δίκτυο ABC News.

«Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη: καμιά γυναίκα δεν κατηγόρησε ποτέ κάποιον απ’ αυτούς ότι διέπραξε σεξουαλική επίθεση ούτε ότι ήταν μάρτυρας σεξουαλικής επίθεσης, ούτε υποστήριξε ποτέ ότι τους γνωστοποίησε οποιαδήποτε κατηγορία για κατάχρηση εκ μέρους του Έπσταϊν».

Μετά το θάνατό του, η κληρονομιά του Έπσταϊν υπολογίστηκε σε περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια πριν μειωθεί μετά τη διευθέτηση άλλων διώξεων.

