Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-1: Προηγήθηκαν με Βισίνσκι οι Τσέχοι, το γύρισαν με ντοπιέτα Τεττέη οι πράσινοι – Live η μάχη του Europa League

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν. Το Ολυμπιακό Στάδιο ανοίγει τις πύλες του για την πρώτη μάχη των playoffs του Europa League, με το «τριφύλλι» να αναζητά απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν το αποτέλεσμα που θα του δώσει το πάνω χέρι ενόψει της ρεβάνς.

Live η εξέλιξη του σκορ:

56΄ Γκολ ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα να βγάζει την ασιστ και τον Τεττέη να βρίσκει για δεύτερη φορά δίχτυα κάνοντας το 2-1, αφού πρώτα εξουδετέρωσε δύο αντιπάλους του με ντρίπλες.

51΄ Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τεττέη με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ίνγκασον να μην μπορει να νικήσει από κοντά τον Βίγκελε.

31′ Γκολ 1-1 ο Παναθηναϊκός με τον Τεττέη

Ωραία σέντρα του Κυριακόπουλου και άριστη εκτέλεση με το κεφάλι από τον Τεττέη

11′ γκολ 0-1 η Πλζέν με τον Βισίνσκι

1′ Σέντρα στο ματς

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα βρεθεί μκάτω απο τα γκολπόστ, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως στα άκρα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Σάντσες και Μπακασέτας στον άξονα. Οι Ταμπόρδα και Πάντοβιτς θα κινούνται πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Η ενδεκάδα Πλζεν: Βίγκελε, Σπάτσιλ, Τσερβ (αρχηγός), Βισίνσκι, Ντόσκι, Χρόσοβσκι, Σουαρέ, Πάνος, Ντγουέ, Λαγουάλ, Μεμίτς

