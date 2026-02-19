search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 23:40
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 22:03

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-1: Προηγήθηκαν με Βισίνσκι οι Τσέχοι, το γύρισαν με ντοπιέτα Τεττέη οι πράσινοι – Live η μάχη του Europa League

19.02.2026 22:03
tettei pao

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν. Το Ολυμπιακό Στάδιο ανοίγει τις πύλες του για την πρώτη μάχη των playoffs του Europa League, με το «τριφύλλι» να αναζητά απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν το αποτέλεσμα που θα του δώσει το πάνω χέρι ενόψει της ρεβάνς.

Live η εξέλιξη του σκορ:

56΄ Γκολ ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα να βγάζει την ασιστ και τον Τεττέη να βρίσκει για δεύτερη φορά δίχτυα κάνοντας το 2-1, αφού πρώτα εξουδετέρωσε δύο αντιπάλους του με ντρίπλες.

51΄ Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τεττέη με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ίνγκασον να μην μπορει να νικήσει από κοντά τον Βίγκελε.

31′ Γκολ 1-1 ο Παναθηναϊκός με τον Τεττέη
Ωραία σέντρα του Κυριακόπουλου και άριστη εκτέλεση με το κεφάλι από τον Τεττέη

11′ γκολ 0-1 η Πλζέν με τον Βισίνσκι

1′ Σέντρα στο ματς

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα βρεθεί μκάτω απο τα γκολπόστ, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως στα άκρα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Σάντσες και Μπακασέτας στον άξονα. Οι Ταμπόρδα και Πάντοβιτς θα κινούνται πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Η ενδεκάδα Πλζεν: Βίγκελε, Σπάτσιλ, Τσερβ (αρχηγός), Βισίνσκι, Ντόσκι, Χρόσοβσκι, Σουαρέ, Πάνος, Ντγουέ, Λαγουάλ, Μεμίτς

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Ξεκίνησαν για αγώνα σε ανώμαλο δρόμο και κατέληξαν να κάνουν αγώνα σε… λίμνη (video)

Βραζιλία: Σάλος με την Βάσκο Ντα Γκάμα – Θα χρησιμοποιήσει σε αγώνα τερματοφύλακα που είχε βάλει να τεμαχίσουν την σύντροφό του

Europa League: ΠΑΟΚ – Θέλτα και Παναθηναϊκός – Πλζεν… πράξη πρώτη για τα play offs

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ydra-23423
LIFESTYLE

Λάμψη από Χόλιγουντ στην Ύδρα: Φωτογραφίες από την άφιξη του Μπραντ Πιτ με τη σύντροφο του στο νησί

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γαλλία: Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

carabinieri italy
ΚΟΣΜΟΣ

Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας εντοπίστηκε σε θαμνώδη έκταση κοντά στη Φλωρεντία

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: «Δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί γερανός», λέει η κατασκευαστική εταιρεία

TAFLANIDIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη ο Κώστας Ταφλανίδης – Ζητούμενο η «Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 23:39
ydra-23423
LIFESTYLE

Λάμψη από Χόλιγουντ στην Ύδρα: Φωτογραφίες από την άφιξη του Μπραντ Πιτ με τη σύντροφο του στο νησί

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γαλλία: Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

carabinieri italy
ΚΟΣΜΟΣ

Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας εντοπίστηκε σε θαμνώδη έκταση κοντά στη Φλωρεντία

1 / 3