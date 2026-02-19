Βραζιλία: Σάλος με την Βάσκο Ντα Γκάμα – Θα χρησιμοποιήσει σε αγώνα τερματοφύλακα που είχε βάλει να τεμαχίσουν την σύντροφό του

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βραζιλία καθώς η Βάσκο Ντα Γκάμα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει στον προσεχή αγώνα κυπέλλου της, τον γκολκίπερ Μπρούνο.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 22 χρόνια φυλάκιση για την αποτρόπαια δολοφονία της πρώην συντρόφου του.

Ο Μπρούνο μπήκε στη φυλακή το 2010 καθώς κατηγορήθηκε για ηθική αυτουργία της δολοφονίας της συντρόφου του, Ελίζα Σαμούδιο, την οποία, κατά το κατηγορητήριο, έβαλε να την σκοτώσουν και αφού την τεμάχισαν, την έδωσαν για τροφή στα σκυλιά. Παράλληλα, κατηγορήθηκε ότι απήγαγε το παιδί τους. Παραδέχτηκε ότι γνώριζε για την δολοφονία, αλλά αρνήθηκε ότι έδωσε την εντολή γι’ αυτήν.

Καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκισης, αλλά εξέτισε τα 13 και βγήκε έξω. Η Βάσκο Ντα Γκάμα έκρινε πως… δεν έγινε και κάτι να τον αποκτήσει ως αναπληρωματικό τερματοφύλακα και να τον βάλει να παίξει σε αγώνα κυπέλλου. Η ομάδα μάλιστα είχε κρύψει το γεγονός ότι τον είχε αποκτήσει και αυτό έγινε γνωστό με το που βγήκαν τα ρόστερ των ομάδων για την αναμέτρηση με την Βέλο Κλούμπε.

Η Ντα Γκάμα αντιμετωπίζει κριτική και για άλλη υπόθεση καθώς τέσσερις παίκτες της βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή ως ύποπτοι για συμμετοχή σε υπόθεση βιασμού.

Διαβάστε επίσης:

Europa League: ΠΑΟΚ – Θέλτα και Παναθηναϊκός – Πλζεν… πράξη πρώτη για τα play offs

Champions League, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ με ντοπιέτα έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στους Γερμανούς (Videos)

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής