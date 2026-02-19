Europa League: ΠΑΟΚ – Θέλτα και Παναθηναϊκός – Πλζεν… πράξη πρώτη για τα play offs

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Θέλτα και ο Παναθηναϊκός την Βικτόρια Πλζεν, στα πρώτα παιχνίδια της φάσης των play offs του Europa League, με φόντο την είσοδο στους «16» της διοργάνωσης.

Οι δύο ελληνικές ομάδες πάνε με διαφορετική ψυχολογία, αλλά απέναντι σε βατούς αντιπάλους και θέλουν να πάρουν τη νίκη ώστε να έχουν το πάνω χέρι εν όψει της ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα.

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Περίπου 4,5 μήνες μετά τη μεταξύ τους συνάντηση για τη League Phase της διοργάνωσης, ΠΑΟΚ και Θέλτα τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι, αυτή τη φορά για τα Play Off της διοργάνωσης (19:45). Στις 2 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, οι «ασπρόμαυροι» είχαν προηγηθεί με τον Γιώργο Γιακουμάκη (37’), αλλά το γκολ του Ιάγκο Άσπας (45’+2’) αποδείχθηκε καθοριστικό. Η ομάδα του Κλαούντιο Ζιραλδές πήρε ψυχολογία κι έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Μπόρχα Ιγκλέσιας (53’) και Βιλότ Σβέντμπεργκ (70’).

Βέβαια, αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει έκτοτε.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου μέσα στο 2026 ηττήθηκε μόνο στη Γαλλία από τη Λιόν (με 4-2 με νωπές τις μνήμες από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία), τερματίζοντας εν τέλει στη 17η θέση της League Phase (12 βαθμοί, 17-14 τέρματα). Εντός συνόρων, προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με δύο νίκες επί του Παναθηναϊκού (1-0 στη Λεωφόρο και 2-0 στην Τούμπα) ενώ είναι στο -3, με παιχνίδι λιγότερο, από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, έπειτα από το μεταξύ τους 0-0 την Κυριακή (15/2) στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα.

Το κακό για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι πως αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών και τιμωριών, ιδίως από το κέντρο και μπροστά. Ο Σουαλιό Μεϊτέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο ντέρμπι ενώ ήδη εκτός δράσης είναι οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Λούκα Ιβανούσετς, Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο πρώτος είναι, παράλληλα, και τιμωρημένος ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Γιακουμάκη, αλλά και για τον Λουτσέσκου.

Αλλά και η Θέλτα είναι σε σαφώς καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον Οκτώβρη. Οι Γαλιθιάνοι ολοκλήρωσαν τη League Phase στη 16η θέση, έχοντας ένα βαθμό περισσότερο από τον ΠΑΟΚ -τα γκολ τους ήταν 15-11. Εντός συνόρων, έπειτα από ένα εξαιρετικό σερί τεσσάρων διαδοχικών επιτυχιών, η ομάδα του Ζιραλδές σαν να έχει… ρίξει ταχύτητα, καθώς συμπλήρωσε τέσσερα ματς δίχως νίκη (0-2-2 με 4-7 τέρματα), μένοντας το Σάββατο (14/2) στο 2-2 με την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη. Η Θέλτα βρίσκεται πια στην 7η θέση της LaLiga, στο -1 από την Εσπανιόλ που προς ώρας κατέχει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών, πλην αυτών των Ούγκο Σοτέλο και Άλβαρο Νούνιες.

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

«Πληγωμένος» απ’ τον αποκλεισμό του απ’ τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και την εντός έδρας απώλεια με την ΑΕΛ (1-1) μετά από κάκιστη εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη… διέξοδό του το βράδυ (22:00, CosmoteSports 4HD, ANT1) στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν.

Το παιχνίδι με την τσεχική ομάδα, την οποία οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν και στη League Phase (6η αγωνιστική), μένοντας στο 0-0 στο ΟΑΚΑ, προσφέρει μία ευκαιρία στο «τριφύλλι» να αλλάξει την ψυχολογία του και τα κίνητρά του σε ένα ζευγάρι αγώνων που μπορεί να δώσει πολλά στον Παναθηναϊκό κι από πλευράς κατάταξης, όσο κι από πλευράς οικονομικών μπόνους.

Μία πιθανή πρόκριση επί της Πλζεν θα προσφέρει άλλους 1.000 βαθμούς στον Παναθηναϊκό, αλλά κι έξτρα 1.750.000 ευρώ όσον αφορά το μπόνους πρόκρισης στους «16», τα οποία θα προστεθούν στα 10,3 εκατ. ευρώ που έχει ήδη «καρπωθεί» το «τριφύλλι» απ’ την έως τώρα παρουσία του στα εφετινά Κύπελλα Ευρώπης και θα ανοίξει δρόμους για ακόμη… περισσότερα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να διατηρήσει το 3-4-2-1, έχοντας πλέον διαθέσιμους τους Ίνγκι Ίνγκασον και Γιώργο Κυριακόπουλο, αλλά και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος επέστρεψε σε φουλ προπονητικό πρόγραμμα έπειτα από απουσία περίπου ενός μήνα λόγω θλάσης στη γάμπα.

Από εκεί και πέρα, εκτός έμειναν οι «λαβωμένοι» Πέδρο Τσιριβέγια, Γιάννης Κώτσιρας, ο ανέτοιμος Φακούντο Πελίστρι (έχει μπει σε ένα μέρος της προπόνησης της υπόλοιπης ομάδας, μετά τον νέο μυϊκό τραυματισμό του) και οι Σίριλ Ντέσερς, Μουσά Σισοκό, που είναι ούτως ή άλλως εκτός λίστας, μαζί με τους Τιν Γεντβάι, Λούκας Τσάβες, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Σωτήρη Κοντούρη και Παύλο Παντελίδη.

