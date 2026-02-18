Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Έντονες συζητήσεις, αιχμές και δημόσιες τοποθετήσεις πυροδότησε η τελευταία εμφάνιση του Αλέξανδρου Γκιννή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας.

Η παρουσία του σκιέρ είχε ιδιαίτερο βάρος, καθώς επρόκειτο για την τελευταία του εμφάνιση πριν την αποχώρηση από την ενεργό δράση, ωστόσο δεν έλειψαν οι φωνές που αμφισβήτησαν ανοιχτά την επιλογή του να αγωνιστεί, παρά το γεγονός ότι δεν βρισκόταν στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο.

Στα social media, παράγοντες του χώρου, προπονητές και πρώην διεθνείς αθλητές υποστήριξαν πως η συμμετοχή του στέρησε τη θέση από έναν υγιή αθλητή που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει τη χώρα με καλύτερες προϋποθέσεις.

Η απάντηση του προέδρου της Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Νικητίδης, απάντησε δημόσια στις αιτιάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ομοσπονδία δεν είχε καμία εμπλοκή στις εξελίξεις που αφορούσαν στον Έλληνα σκιέρ στην Ιταλία.

Όπως ανέφερε, απαντώντας σε άλλη σχετική τοποθέτηση: «Διαβάζω σε διάφορες αναρτήσεις τα σχόλια σου για την ομοσπονδία. Οφείλω να σε διαβεβαιώσω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και προκαλώ οποιονδήποτε να με διαψεύσει αλλά με στοιχεία. Η Ομοσπονδία δεν είχε καμία ανάμειξη σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Αλέξανδρο Γκιννή. Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν είχαμε απολύτως καμία ενημέρωση σε οποιοδήποτε σημείο όσων συνέβησαν στην Ιταλία. Ούτε για τη μη συμμετοχή του “σημαιοφόρου” (που απλά μας ανακοινώθηκε η αλλαγή της τελευταίας στιγμής), ούτε βέβαια για την συν-απόφαση (Γκιννή & ΕΟΕ) σχετικά με την “ηρωική έξοδο” κάτι το οποίο μάθαμε από τα social media το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα, επειδή αναφέρθηκε ότι στην φιέστα του Γκιννή συναίνεσε και η FIS, θέλω να έχεις υπόψη ότι ο ίδιος επικοινώνησα με τον πρόεδρο της διεθνούς ομοσπονδίας και του ανέλυσα την απόλυτη αντίθεση του ΔΣ της ομοσπονδίας, όπως είχε αποτυπωθεί λίγο νωρίτερα».

Παρέμβαση με αιχμές από τον πρώην διεθνή αθλητή του αλπικού σκι, Λάζαρο Αρχοντόπουλο

Παρέμβαση υπήρξε και από τον Λάζαρο Αρχοντόπουλο, πρώην διεθνή αθλητή του αλπικού σκι που είχε συμμετάσχει σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ο οποίος απευθύνθηκε δημόσια στον Γκιννή.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Άνοικτή Επιστολή προς τον αθλητή του σκι Αλεξανδρο Γκιννή…

“Τα Ολυμπιακά ιδεώδη πρεσβεύουν την ευγενή άμιλλα (fair play), τον σεβασμό, τη φιλία, την ισότητα, την ειρήνη και την ολόπλευρη καλλιέργεια σώματος και πνεύματος, συνδυάζοντας την αθλητική αριστεία με ηθικές αξίες. Βασίζονται στην αρχαία ελληνική παράδοση, προάγοντας την αυτοβελτίωση, τη διεθνή κατανόηση και την αλληλεγγύη πέρα από διακρίσεις.”

Η σωματική ψυχική και πνευματική υγεία του ατόμου προέχουν θέση ισχύος! Είναι γνωστό εδώ και μήνες ότι όσο και αν το μυαλό σου επιθυμούσε τα φυσικά τραύματα του κορμιού απαγόρευαν υψηλές αθλητικές δραστηριότητες! Τον τελευταίο λόγο έχει πάντα και μόνον ο ίδιος ο αθλητής. Φαντάζει ανήθικο να στερείται την συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο υγιής Νο. 2 της χώρας μας για “επιβράβευση” και μόνον του τραυματία Νο. 1! Οι ηθικοί κανόνες και τα παραπάνω ιδεώδη θα έπρεπε να να σε καθοδηγήσουν Αλέξανδρε Γκιννή στην μεγαλειώδη απόφαση της μη συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλλωστε η θητεία σου στην Αμερικανική ομάδα σου δίδαξε κάτι τέτοιο με το παραπάνω! Σου εύχομαι καλή ανάρρωση με επάνοδο στην ”ιδανική και ζητούμενη ισορροπία”».

Το «αντίο» στην ενεργό δράση

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο 29χρονος σκιέρ πραγματοποίησε την τελευταία του κατάβαση στο Μιλάνο-Κορτίνα, έχοντας ήδη ανακοινώσει πως βάζει τέλος στην αγωνιστική του πορεία. Ο σοβαρός τραυματισμός που είχε προηγηθεί δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στα στάνταρ που ο ίδιος είχε θέσει, οδηγώντας τον στην απόφαση της αποχώρησης.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον ευχαρίστησε δημόσια, τονίζοντας: «Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θέλει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κορυφαίο Έλληνα Χιονοδρόμο Αλέξανδρο Γκιννή. Η αγάπη του για την πατρίδα και τη αυταπάρνηση του για να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, παρά τον τραυματισμό του, αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους και αναδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής του. AJ σε ευχαριστούμε για όλα. Ησουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ένα μέλος της Team Hellas».

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γκιννής

Ο Αλέξανδρος Γκιννής γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1994 και μεγάλωσε στη Βουλιαγμένη. Ο πατέρας του είναι Έλληνας και η μητέρα του Ελληνοαμερικανίδα. Ο Γκιννής μπήκε από νωρίς στον κόσμο του σκι, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στον Παρνασσό υπό την καθοδήγηση του πατέρα του, που ήταν δάσκαλος του αθλήματος.

Από τα 12 του χρόνια περνούσε τους χειμώνες στην Αυστρία, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως εκπαιδευτής στις Άλπεις. Στα 16 του μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αγωνίστηκε με τα αμερικανικά χρώματα μέχρι τα μέσα του 2020. Ειδικεύτηκε στα τεχνικά αγωνίσματα και κυρίως στο σλάλομ.

Έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης. Λίγες εβδομάδες αργότερα, έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση χειμερινών σπορ, με τη δεύτερη θέση στην τεχνική κατάβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι.

