Καταγγελία Βινίσιους για ρατσιστική επίθεση στο Μπενφίκα – Ρεάλ, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο (Photos)

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν λίγο μετά το γκολ του Βινίσιους Ζούνιορ στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των νοκ άουτ του UEFA Champions League ανάμεσα σε Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση από τον Αργεντινό νεαρό Τζιανλούκα Πρεστιάνι, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σχετικό πρωτόκολλο.

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου κατά του ρατσισμού

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο Βινίσιους κατευθύνθηκε προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, ενημερώνοντάς τον ότι δέχθηκε ρατσιστικό σχόλιο από τον Πρεστιάνι. Το τηλεοπτικό πλάνο μάλιστα κατέγραψε τον 25χρονο επιθετικό να αναφέρει πως ο Αργεντινός τον αποκάλεσε “μαϊμού”.

Vinicius Jr is saying Gianluca Prestianni called him “monkey.” — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) February 17, 2026

Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ κάθισε στον πάγκο, απαιτώντας να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού.

Το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά, με την ένταση να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο του «Ντα Λουζ», πριν τελικά οι ομάδες επιστρέψουν και η αναμέτρηση συνεχιστεί κανονικά.

Αποβολή και περαιτέρω ένταση

Κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα συνεργάτης του Ζοζέ Μουρίνιο, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά καταγγελιών που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τις αρχές της UEFA να καλούνται πλέον να εξετάσουν τα όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα.

