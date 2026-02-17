Μπάσκετ: Ξεκινά το Final-8 του κυπέλλου στη Κρήτη – Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Μαρούσι-Άρης τα πρώτα ζευγάρια

Για τέταρτη φορά στην ιστορία, ο τίτλος του Κυπελλούχου Ελλάδας στο μπάσκετ, αυτός του 51ού Κυπέλλου Ελλάδας, θα κριθεί μέσω final-8, στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

Η διοργάνωση ξεκινά σήμερα με τα πρώτα δύο, από τα 4 συνολικά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, όπου ξεχωρίζει το παιχνίδι Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Ποδαρικό θα κάνει το Μαρούσι με τον Άρη στις 17:00, ενώ το ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 20:00.

Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα διασταυρωθούν στον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει την Πέμπτη στις 17:00

Το πρόγραμμα του Final-8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17:00 Μαρούσι-Άρης

20:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17:00 Ηρακλής-Μύκονος

20:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Ημιτελικά

17:00 και 20:00 Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

