Μπάσκετ: Ξεκινά το Final-8 του κυπέλλου στη Κρήτη – Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Μαρούσι-Άρης τα πρώτα ζευγάρια

Για τέταρτη φορά στην ιστορία, ο τίτλος του Κυπελλούχου Ελλάδας στο μπάσκετ, αυτός του 51ού Κυπέλλου Ελλάδας, θα κριθεί μέσω final-8, στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.
Η διοργάνωση ξεκινά σήμερα με τα πρώτα δύο, από τα 4 συνολικά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, όπου ξεχωρίζει το παιχνίδι Ολυμπιακός – ΑΕΚ.
Ποδαρικό θα κάνει το Μαρούσι με τον Άρη στις 17:00, ενώ το ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 20:00.
Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα διασταυρωθούν στον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει την Πέμπτη στις 17:00
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
Ημιτελικά
17:00 και 20:00 Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Τελικός
20:00 Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
