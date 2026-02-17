search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 10:30
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 09:54

Μπάσκετ: Ξεκινά το Final-8 του κυπέλλου στη Κρήτη – Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Μαρούσι-Άρης τα πρώτα ζευγάρια

17.02.2026 09:54
kypello-ellados-basket

Για τέταρτη φορά στην ιστορία, ο τίτλος του Κυπελλούχου Ελλάδας στο μπάσκετ, αυτός του 51ού Κυπέλλου Ελλάδας, θα κριθεί μέσω final-8, στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.    

Η διοργάνωση ξεκινά σήμερα με τα πρώτα δύο, από τα 4 συνολικά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, όπου ξεχωρίζει το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ.

Ποδαρικό θα κάνει το Μαρούσι με τον Άρη στις 17:00, ενώ το ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 20:00.

Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα διασταυρωθούν στον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει την Πέμπτη στις 17:00

Το πρόγραμμα του Final-8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • 17:00 Μαρούσι-Άρης 
  • 20:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • 17:00 Ηρακλής-Μύκονος  
  • 20:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 

Ημιτελικά

17:00 και 20:00 Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 

Τελικός

20:00 Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 

Διαβάστε επίσης:

Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)

NBA: Η συνάντηση Αντετοκούνμπο με Ομπάμα στο All Star Game και τα παιδιά του που συναντούν τους ήρωές τους (video)

Η «γλυκιά» επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Candy Funhouse και ο καθοριστικός ρόλος του ομογενούς Dave Theodoropoulos

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skopeftirio-larisa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λάρισα: Εικόνες ντροπής – Σε προπονητήριο ερείπιο γυμνάζεται πρωταθλήτρια της σκοποβολής που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

aftokinito_fota_1702_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς μια «μικρή» ζημιά στο αυτοκίνητο μπορεί να σου αδειάσει το πορτοφόλι

panagiotis-stathis-new
MEDIA

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε με δάκρυα ότι πέθανε η μητέρα του – «Το έμαθα πριν βγούμε στον αέρα» (Video)

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Κούβα: Είστε αποτυχημένο κράτος, καταλήξτε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ

roumbio new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι νέες σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης και ο «Συναλλακτικός  Ατλαντισμός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 10:30
skopeftirio-larisa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λάρισα: Εικόνες ντροπής – Σε προπονητήριο ερείπιο γυμνάζεται πρωταθλήτρια της σκοποβολής που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

aftokinito_fota_1702_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς μια «μικρή» ζημιά στο αυτοκίνητο μπορεί να σου αδειάσει το πορτοφόλι

panagiotis-stathis-new
MEDIA

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε με δάκρυα ότι πέθανε η μητέρα του – «Το έμαθα πριν βγούμε στον αέρα» (Video)

1 / 3