16.02.2026 10:00

NBA: Η συνάντηση Αντετοκούνμπο με Ομπάμα στο All Star Game και τα παιδιά του που συναντούν τους ήρωές τους (video)

16.02.2026 10:00
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην αγωνίστηκε τα ξημερώματα στο All Star Game του NBA στο Λος Άντζελες, αλλά απασχόλησε έντονα τα ΜΜΕ τόσο αυτός, όσο και τα παιδιά του που βρέθηκαν στα αποδυτήρια και έψαχναν να βρουν τον… Λεμπρόν Τζέιμς και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ο Greek Freak στο ζέσταμα έβαλε τα παιδιά του στο court και πήραν μία μπάλα αρχίζοντας να παίζουν, όταν τους πλησίασε ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε στα μπροστινά καθίσματα μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ και τις κόρες του, για να δει την γιορτή του μπάσκετ (φανατικός υποστηρικτής των Σικάγο Μπουλς) και είχε ένα τετ α τετ με τον Αντετοκούνμπο, τον οποίο έχει αναφέρει πολλές φορές ως παράδειγμα στις ΗΠΑ, για ανθρώπους-μετανάστες που πάλεψαν να επιβιώσουν και διακρίθηκαν.

Στα αποδυτήρια, ο Γιάννης πήρε μαζί του τους δύο μεγαλύτερους γιους του, όπου εκτιλύχθηκαν πολύ όμορφες στιγμές. 

Στο βίντεο που ανέβασε το NBA ακούγεται να λέει στον μεγάλο του γιο, τον Λίαμ, ότι ξέρει πως του αρέσει ο Γουεμπανιάμα και στον Μάβερικ πως του αρέσει ο Λεμπρόν Τζέιμς. Στον δεύτερο μάλιστα είπε πως βλέπει και… μπασκετικά γονίδια, λέγοντάς του πως «σε 15 χρόνια θα είναι ακόμη στη Λίγκα οπότε αν γίνεται draft μπορείτε να παίξετε μαζί του ή ως αντίπαλοι»

Στον Μάβερικ μάλιστα του είπε ότι «στα 19 σου θα γίνεις draft, θα κερδίσεις το βραβείο του ρούκι της χρονιάς, μετά θα γίνεις all-star και μετά θα… καρφώσεις μπροστά στον Γουέμπι», με τον μικρό να γελάει από χαρά.

