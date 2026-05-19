ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:52
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τριαντάφυλλος για Akyla: «Το παιδί είναι πολύ ωραίο στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο, συγγνώμη, δεν μου αρέσει»

Τη δέκατη θέση που κατέκτησε ο Akylas στον τελικό της Eurovision, σχολίασε ο Τριαντάφυλλος, με τον τραγουδιστή να αναφέρει ότι είχε προβλέψει πού θα βρίσκεται στην τελική κατάταξη.

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» τονίζοντας ότι του άρεσε η σκηνική παρουσία του καλλιτέχνη στη σκηνή της Βιέννης, ωστόσο δεν θεωρεί πως το «Ferto» ήταν κατάλληλη επιλογή για τον διαγωνισμό.

Όπως είπε: «Ο άνθρωπος σαν performance, σαν τραγουδιστής και σαν καλλιτέχνης είναι άψογος. Το κάνει ωραία αυτό που κάνει, αλλά το τραγούδι ήταν περίεργο. Τα έλεγα εγώ. Και η 10η θέση πολύ ήταν».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Τριαντάφυλλος σχολίασε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη τη δημόσια έκθεση του σεξουαλικού προσανατολισμού του Akyla: «Το παιδί είναι πολύ ωραίο στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο αδερφέ μου, συγγνώμη αλλά δεν μου αρέσει. Αυτό το νιάου τι είναι; Τι μήνυμα περνάς; Βλέπουν και παιδιά. Θα δείξει η πορεία τι ρεύμα έχει, γιατί και για την Κλαυδία τα ίδια μας λέγατε, και μετά… Ας κρατάμε μικρό καλάθι. Ο καθένας στη ζωή του και στο κρεβάτι του μπορεί να κάνει ότι θέλει, αλλά δεν χρειάζεται να τα δείχνουμε όλα και να λέμε “εγώ κάνω αυτό, είμαι έτσι”. Κράτα τα για εσένα αυτά και κάνε το τραγούδι σου που το κάνεις καλά. Είναι πολύ γλυκός, πολύ καλός, αλλά όταν στο Instagram βλέπω συνέχεια νιάου, νιάου… Δεν μπορείς με αυτό το τραγούδι να πάρεις την πρωτιά».

