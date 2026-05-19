Viral στιγμή σε αγώνα μπέιζμπολ των ΗΠΑ, με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς και την μασκότ των Νιου Γιορκ Μετς.

Στο ντέρμπι της Νέας Υόρκης (Γιάνκις-Μετς) βρέθηκε στις κερκίδες και ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος είδε κάποια στιγμή τον «Mr. Met», την μασκότ των Μετς, να εμφανίζεται μπροστά του ντυμένος σαν τον Γουίλσον, τη θρυλική μπάλα-βόλεϊ από την ταινία «Ναυαγός», με το κόκκινο αποτύπωμα στο πρόσωπο.

Ο Τομ Χανκς δεν άφησε φυσικά τη στιγμή να πάει χαμένη και άρχισε να φωνάζει «Γουίλσον», όπως στην αξέχαστη σκηνή της ταινίας, με τον κόσμο να τον αποθεώνει.

