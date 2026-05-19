ΗΠΑ: Η Βουλή προτείνει ετήσιο τέλος 111,67€ στα ηλεκτρικά οχήματα για την κάλυψη των επισκευών δρόμων

Οι νομοθέτες της Βουλής των ΗΠΑ πρότειναν διακομματική νομοθεσία που θα απαιτεί από τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να καταβάλλουν τέλος 111.67 ευρώ ετησίως για την κάλυψη των επισκευών δρόμων και 30,06 ευρώ για ορισμένα υβριδικά μοντέλα plug-in.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων εργάζεται πάνω σε ένα πενταετές νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των αυτοκινητόδρομων, το οποίο θα εγκρίνει 498,22 δισεκατομμύρια ευρώ πριν από τη λήξη του τρέχοντος νόμου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα περισσότερα έσοδα για τις ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενες επισκευές οδών εισπράττονται μέσω φόρων ντίζελ και βενζίνης, τους οποίους δεν πληρώνουν τα ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο νόμος θα απαιτούσε αύξηση των τελών κατά 4,29 ευρώ ετησίως, αρχής γενομένης από το 2029, έως το συνολικό ποσό των 128,85 ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα και των 42,95 ευρώ για τα plug-in οχήματα.

Ορισμένες Πολιτείες χρεώνουν τέλη για τα ηλεκτρικά οχήματα για την κάλυψη του κόστους επισκευής των δρόμων. Το Κογκρέσο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει επιλέξει να μην αυξήσει τους φόρους καυσίμων για να πληρώσει το αυξανόμενο κόστος επισκευής δρόμων. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές πρότειναν τον Φεβρουάριο του 2025 έναν φόρο 85,9 ευρώ στα ηλεκτρικά οχήματα για το κόστος επισκευής δρόμων.

Η Sierra Club, μία περιβαλλοντική ομάδα, επέκρινε το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι θα μειώσει τη χρηματοδότηση για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και «περιλαμβάνει έναν ανεύθυνο φόρο για τους οδηγούς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων».

Το νομοσχέδιο θα καθοδηγεί, επίσης, το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ να εκδώσει εντός δύο ετών κανονισμούς για τη θέσπιση προτύπων ασφαλείας βασισμένων στην απόδοση για τα αυτόνομα λεωφορεία, φορτηγά και άλλα επαγγελματικά οχήματα. Δεν θα ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα και θα προηγείται των πολιτειακών νόμων.

Πέρυσι, ο Συνασπισμός Ηλεκτροκίνησης, μία ομάδα υπεράσπισης των ηλεκτρικών οχημάτων, υποστήριξε ότι ένα τέλος 222,48 ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα ήταν άδικο, καθώς ένα μέσο όχημα που κινείται με βενζίνη πληρώνει μόλις 75,59 ευρώ ετησίως σε ομοσπονδιακούς φόρους βενζίνης.

Δεδομένων των εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, ορισμένοι νομοθέτες λένε ότι θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τη χρηματοδότηση.

