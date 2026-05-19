Σαρωτικές πωλήσεις: Το SUV που αγόραζαν πάνω από 36 Έλληνες κάθε μέρα για όλο τον Απρίλιο

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αγαπά τα compact SUV. Όμως τον Απρίλιο του 2026 υπήρξε ένα μοντέλο που όχι απλά ξεχώρισε, αλλά κυριολεκτικά «σάρωσε» στις πωλήσεις.

Το Peugeot 2008 κατάφερε να γίνει το πιο δημοφιλές SUV στην Ελλάδα, με 1.095 ταξινομήσεις μόνο μέσα σε έναν μήνα. Αυτό σημαίνει πως κατά μέσο όρο περισσότεροι από 36 Έλληνες κάθε μέρα έπαιρναν τα κλειδιά ενός νέου 2008. Πρόκειται για επίδοση που δεν περνά απαρατήρητη, ειδικά αν αναλογιστούμε πόσο ανταγωνιστική είναι πλέον η κατηγορία B-SUV στη χώρα μας.

Το γαλλικό SUV βρέθηκε στην κορυφή τόσο της κατηγορίας του όσο και συνολικά στα SUV, αφήνοντας πίσω παραδοσιακά δυνατά ονόματα όπως τα Toyota Yaris Cross και Suzuki Vitara.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Αγορά αυτοκινήτου: Τι προτίμησαν οι Έλληνες τον Απρίλιο

Υποσχόμενη εμφάνιση στον διπλό αγώνα του Μονακό για την ομάδα Citroën Racing Formula E

Leasing αυτοκινήτου για έναν χρόνο: Συμφέρει ή θα χάσω χρήματα;