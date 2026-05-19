Σταμάτης Γονίδης: «Αν η ζωή μου γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρώς ακατάλληλο» – Η ερώτηση που δεν απάντησε

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε ο Σταμάτης Γονίδης τις οποίες μετέδωσε το «Happy Day» του Alpha.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί να γράψει ο ίδιος κάποιο βιβλίο, ο Σταμάτης Γονίδης απάντησε: «Όχι ακόμα». Σε επόμενη ερώτηση για το αν θα ήθελε η ζωή του να γίνει βιβλίο, ο τραγουδιστής είπε: «Η ζωή μου… άμα θα γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρώς ακατάλληλο».

Ο τραγουδιστής αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision. Όταν οι δημοσιογράφοι του έκαναν σχετική ερώτηση την ελληνική συμμετοχή, εκείνος γύρισε την πλάτη στις κάμερες και έφυγε….

