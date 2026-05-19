Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (19/5) στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όταν ένας 75χρονος έπεσε από τον τέταρτο όροφο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, όλα δείχνουν πως επρόκειτο για το απονενοημένο διάβημα του 75χρονου, που ενημερώθηκε πως θα υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη και δεν άντεξε τα νέα.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο ηλικιωμένος ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, ζούσε μόνος του και πιθανόν αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια ερευνά η αστυνομία.

Μετά την πτώση, άμεση ήταν η κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, όμως ο 75χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική προκειμένου να συνδράμει την ανάσυρση του άνδρα. Στο σημείο βρίσκεται και η αστυνομία που ερευνά τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

