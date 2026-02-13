Πειραιώς: Κεφάλαιο κίνησης με μειωμένο επιτόκιο σε αιγοπροβατοτρόφους για ζωοτροφές και λειτουργικές ανάγκες

Στη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, με μειωμένο επιτόκιο, προς τους αιγοπροβατοτρόφους της χώρας προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, με στόχο την κάλυψη αναγκών που αφορούν την προμήθεια ζωοτροφών και τις βασικές λειτουργικές δαπάνες των εκμεταλλεύσεων.

Η πρωτοβουλία λαμβάνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς η ευλογιά και οι συνέπειές της έχουν επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, αυξάνοντας τις ανάγκες ρευστότητας και το κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με την τράπεζα, το χρηματοδοτικό προϊόν προσφέρεται με ανταγωνιστικούς όρους και μειωμένο επιτόκιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση πρόσβαση των παραγωγών σε κεφάλαια που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους και τη διασφάλιση της παραγωγικής διαδικασίας.

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Πειραιώς για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και αποσκοπεί στη διατήρηση της βιωσιμότητας και της παραγωγικής δυναμικής των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, παρέχοντας στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και συμβάλλουν στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

