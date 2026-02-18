Champions League: Με «οδηγό» το 2-0 στην League Phase ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν στα νοκ άουτ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» απόψε (18/2, 22:00), καθώς οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον πρώτο αγώνα των νοκ άουτ για τα πλέι οφ του Champions League.

Οι αντίπαλοι συναντήθηκαν επίσης στη διάρκεια της League Phase, την 7η αγωνιστική, όταν η ελληνική ομάδα νίκησε με 2-0 στο ίδιο γήπεδο, και τώρα θα προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό το αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο της σειράς.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν αποτέλεσε μέρος μιας δυναμικής ανόδου στα τέλη της League Phase, με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακάμπτουν μετά την αποτυχία τους να κερδίσουν τους πέντε πρώτους αγώνες τους (2 ισοπαλίες, 3 ήττες), για να κατακτήσουν όμως νίκες σε κάθε μία από τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Αυτή η άνοδος ξεκίνησε με μια νίκη με 1-0 εκτός έδρας επί της Καϊράτ Αλμάτι και ολοκληρώθηκε με το «διπλό» στο Άμστερνταμ (2-1) επί του Άγιαξ την τελευταία αγωνιστική, ένα σερί που ανέβασε τους «ερυθρόλευκους» στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα των 36 ομάδων και τους άφησε δύο βαθμούς μακριά από τη γραμμή αποκλεισμού.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκριση στους νοκ άουτ γύρους του Champions League για πρώτη φορά από το 2013-14, και η ιστορία τον καλεί ξανά, καθώς θα μπορούσε επίσης να καταγράψει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην κύρια φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Πανίσχυρη έδρα αλλά και δυσκολίες στο πρωτάθλημα

Οι εντός έδρας νίκες σε έξι από τους τελευταίους επτά ευρωπαϊκούς αγώνες της πειραϊκής ομάδας (μία ήττα) χρησιμεύει ως ενισχυτικό αυτοπεποίθησης, ειδικά δεδομένου ότι έχουν νικήσει τη Λεβερκούζεν σε δύο από τις τρεις προηγούμενες συναντήσεις τους, με τον θρίαμβο με 6-2 το 2002 να προηγείται αυτής της επιτυχίας στη League Phase.

Ωστόσο, η πρόσφατη φόρμα του Ολυμπιακού δημιουργεί κάποιον προβληματισμό, δεδομένου ότι έχει κερδίσει μόνο έναν από τους τελευταίους τέσσερις αγώνες του (2 ισοπαλίες, μία ήττα), με την τελευταία του εμφάνιση να λήγει με ισοπαλία χωρίς γκολ εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό το Σάββατο, ένα αποτέλεσμα που τον άφησε δεύτερο στην βαθμολογία της κανονικής περιόδου της Super League, δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ.

Αυτή η ισοπαλία αφήνει επίσης τους πρωταθλητές Ελλάδας χωρίς γκολ σε δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις, έχοντας υποστεί ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στον προηγούμενο αγώνα, που σημαίνει ότι ο σύλλογος του Πειραιά έχει χάσει δύο από τους τελευταίους τέσσερις εντός έδρας αγώνες του σε όλες τις διοργανώσεις (2 νίκες).

Η Λεβερκούζεν φτάνει σε πολύ καλή κατάσταση, με το ευρύ 4-0 επί της Ζανκτ Πάουλι το περασμένο Σάββατο να σηματοδοτεί την τελευταία ανάκαμψη στην πορεία της και να την ανεβάζει στην έκτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga, μόλις τρεις βαθμούς μακριά από την πρώτη τετράδα με έναν αγώνα λιγότερο.

Αυτή η νίκη επέκτεινε το αήττητο σερί της Die Werkself σε έξι αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις (5-1 νίκες), αφού ξεκίνησε το 2026 με τρεις συνεχόμενες ήττες, ένα σερί που έληξε με την ήττα στο Champions League στον Πειραιά. Νικώντας με 3-0 τη Βιγιαρεάλ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, οι «ασπιρίνες» του Κάσπερ Χιούλμαντ εξασφάλισαν την 16η θέση με 12 βαθμούς, από τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες.

Η Λεβερκούζεν έχει πλέον προχωρήσει πέρα από το αρχικό στάδιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για ένατη φορά σε 15 συμμετοχές, αν και οι νοκ-άουτ αγώνες έχουν συχνά αποδειχθεί εμπόδιο, έχοντας χάσει 10 από τους τελευταίους 12 αγώνες της σε αυτή τη φάση.

Επίσης, έχει υποστεί ήττα σε 23 από τα τελευταία 42 εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League (7 νίκες, 12 ισοπαλίες), παρότι φέτος κέρδισε σε δύο από τα τέσσερα ταξίδια της, συμπεριλαμβανομένων των νικών επί της Μάντσεστερ Σίτι και της Μπενφίκα, με τη μόνη ήττα εκτός έδρας να είναι εναντίον του Ολυμπιακού.

Τα αγωνιστικά νέα

Στον Ολυμπιακό, Ταρέμι, Έσε και Ντάνι Γκαρθία απέχουν μια κίτρινη κάρτα μακριά από την τιμωρία. Οι φιλοξενούμενοι παραμένουν χωρίς τον επιθετικό Μπεν Σεγκίρ, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο που υπέστη κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής τον περασμένο μήνα.

Ο τερματοφύλακας Μαρκ Φλέκεν αναρρώνει επίσης από τραυματισμό στο γόνατο που υπέστη τον Ιανουάριο, που σημαίνει ότι ο Γιάνις Μπλάσβιτς θα συνεχίσει και πάλι ανάμεσα στα δοκάρια, ενώ ο Νέιθαν Τέλα είναι εκτός δράσης λόγω προβλήματος στο πόδι.

Της επίθεσης θα ηγηθεί γι΄ άλλη μια φορά ο Πάτρικ Σικ, που βρήκε δίχτυα στη νίκη επί της Ζανκτ Πάουλι, ενώ ο αριστερός εξτρέμ Αλεχάντρο Γκριμάλντο έχει επίσης αποδειχθεί αξιόπιστη πηγή γκολ στην ηπειρωτική σκηνή, έχοντας σκοράρει σε τρεις από τους τέσσερις τελευταίους αγώνες της Λεβερκούζεν για το Champions League.

Διαιτητή της αναμέτρησης η UEFA όρισε τον Πορτογάλο (κατηγορίας Elite) Ζοάο Πινέιρο. Ο 38χρονος Πινέιρο θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουτσιάνο Μάια. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ζοάο Γκονσάλβες, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι, επίσης Πορτογάλοι, Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

