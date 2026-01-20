search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 23:19
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 22:05

Champions League, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Προβάδισμα νίκης με Κοστίνια και Ταρέμι – Live το ματς της League Phase του (Videos)

20.01.2026 22:05
olympiakos-kostinia-234

Τον κρισιμότερο έως τώρα αγώνα του στο εφετινό Champions League δίνει αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Καραϊσκή στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στη League Phase.

Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη απόψε για να έχει ελπίδες πρόκρισης στα playoffs (9-24) του Champions League

Παρακολουθήστε Live την εξέλιξη του σκορ:

45+1′ 2-0 ο Ολυμπιακός, με τον Ταρέμι να πλασάρει ιδανικά μετά από ασίστ του Ροντινέι.

1-0 ο Ολυμπιακός στο 2′. O Κοστίνια σκόραρε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ροντινέι.

Οι ενδεκάδες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Ταρέμι.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιτς, Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ, Ποκού, Μάζα, Κοφανέ.

Διαβάστε επίσης:

«Αινιγματικός» Αντετοκούνμπο: Δεν ξέρω αν θα τελειώσω τη σεζόν στους Bucks, το κοιτάω μέρα τη μέρα (video)

Εθνική πόλο… φουλ για μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό – Η Ελλάδα «βoύλιαξε» 15-13 την Ιταλία και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
toliopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με… οδηγό τον Τολιόπουλο, 93-74 τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ

danos eurovoyleutis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δανός ευρωβουλευτής τα «χώνει» στον Τραμπ: «Άντε γ… κύριε πρόεδρε» (Video)

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ισχυρή σύσταση για τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

geroulanos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος: «Καμία συνεργασία με τη συντήρηση, είναι καταστροφή για το ΠΑΣΟΚ – Προσυνεδριακό διάλογο που θα ακουστεί στην κοινωνία»

kakokairia aeraw 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός για την κακοκαιρία: Μπαράζ 112 στην Πελοπόννησο – Πού και πότε θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού – Κλειστά σχολεία, προβλήματα στα λιμάνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 23:18
toliopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με… οδηγό τον Τολιόπουλο, 93-74 τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ

danos eurovoyleutis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δανός ευρωβουλευτής τα «χώνει» στον Τραμπ: «Άντε γ… κύριε πρόεδρε» (Video)

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ισχυρή σύσταση για τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

1 / 3