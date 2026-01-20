Champions League, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Προβάδισμα νίκης με Κοστίνια και Ταρέμι – Live το ματς της League Phase του (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τον κρισιμότερο έως τώρα αγώνα του στο εφετινό Champions League δίνει αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Καραϊσκή στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στη League Phase.
Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη απόψε για να έχει ελπίδες πρόκρισης στα playoffs (9-24) του Champions League
Παρακολουθήστε Live την εξέλιξη του σκορ:
45+1′ 2-0 ο Ολυμπιακός, με τον Ταρέμι να πλασάρει ιδανικά μετά από ασίστ του Ροντινέι.
1-0 ο Ολυμπιακός στο 2′. O Κοστίνια σκόραρε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ροντινέι.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Ταρέμι.
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιτς, Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ, Ποκού, Μάζα, Κοφανέ.
