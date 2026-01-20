Champions League, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Προβάδισμα νίκης με Κοστίνια και Ταρέμι – Live το ματς της League Phase του (Videos)

Τον κρισιμότερο έως τώρα αγώνα του στο εφετινό Champions League δίνει αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Καραϊσκή στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στη League Phase.

Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη απόψε για να έχει ελπίδες πρόκρισης στα playoffs (9-24) του Champions League

Παρακολουθήστε Live την εξέλιξη του σκορ:

45+1′ 2-0 ο Ολυμπιακός, με τον Ταρέμι να πλασάρει ιδανικά μετά από ασίστ του Ροντινέι.

1-0 ο Ολυμπιακός στο 2′. O Κοστίνια σκόραρε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ροντινέι.

Οι ενδεκάδες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Ταρέμι.



ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιτς, Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ, Ποκού, Μάζα, Κοφανέ.

Διαβάστε επίσης:

«Αινιγματικός» Αντετοκούνμπο: Δεν ξέρω αν θα τελειώσω τη σεζόν στους Bucks, το κοιτάω μέρα τη μέρα (video)

Εθνική πόλο… φουλ για μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό – Η Ελλάδα «βoύλιαξε» 15-13 την Ιταλία και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)