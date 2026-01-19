Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

Από την ταπεινωτική αποχώρηση, στην κατάκτηση του τίτλου της πρωταθλήτριας Αφρικής. Μέσα σε ένα μισάωρο ο λαός της Σενεγάλης τα έζησε… όλα στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Στο 90+4 το VAR έδειξε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στον τελικό. Η ομάδα τους όχι μόνο διαμαρτυρήθηκε, αλλά έφυγε για τα αποδυτήρια αρνούμενη να συνεχίσει. Μόνος ψύχραιμος αποδείχθηκε ο Σαντιό Μανέ. Ο πρώην άσος της Λίβερπουλ πήγε στα αποδυτήρια και τους έβγαλε έξω με το ζόρι. Βλέπετε πέρα από την ταπείνωση, με την αποχώρηση κινδύνευαν με τιμωρία και στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Το πέναλτι εκτελέστηκε από τον Μπραχιμ Ντιαζ αλλά είχε τη φαεινή ιδέα να το εκτελέσει αλά Πανένκα. Έστειλε τη μπάλα απευθείας στην αγκαλιά του τερματοφύλακα και το παιχνίδι από μία μαύρη ντροπιαστική νύχτα για το ποδόσφαιρο, μετατράπηκε στο απόλυτο θρίλερ.

Στο 94′ η Σενεγάλη βρήκε και γκολ με τον Παπέ Γκουέι. Ένα γκολ που έμελλε να της δώσει το δευτερο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση. Κι αυτό ενώ μισή ώρα πριν δεν έλεγαν να βγουν από τα αποδυτήρια και πήγε μέσα ο Μανέ για να τους βγάλει έξω με το ζόρι…

