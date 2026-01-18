Βαθμολογία Super League: Η ΑΕΚ έπιασε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή, η αναβολή έριξε 3ο τον Ολυμπιακό

Νέα δεδομένα στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1 μετά την ολοκλήρωση και των Κυριακάτικων αγώνων της 17ης αγωνιστικής, με τους ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να συγκατοικούν στην κορυφή, μέτα την άνετη επικρατηση του Δικέφαλου του Βορρά με 3-0 επί του ΟΦΗ και το εντυπωσιακό 4-0 της Ένωσης απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας υποχώρησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος όμως έχει παιχνίδι λιγότερο. Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τον Αστέρα Τρίπολης αναβλήθηκε, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακατάταξης στην κορυφή το επόμενο διάστημα.

Η ΑΕΚ διέσυρε τον Παναθηναϊκό με καρέ Γιόβιτς!

Με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει τρομερά πράγματα, «πυροβολώντας» από παντού και «εκτελώντας» ξανά τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ συνέτριψε τους «πράσινους» με 4-0 στην OPAP Arena στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League κι έπιασε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο απ’ τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Σέρβος επιθετικός σημείωσε αυτή τη φορά καρέ τερμάτων (15’, 57’, 65’, 80’), μετά το χατ-τρικ στον πρώτο γύρο στη Λεωφόρο κι έφτασε στα 11 γκολ στο πρωτάθλημα.

Με περίπατο στο ρετιρέ και το μυαλό στην Μπέτις

Εκμεταλλευόμενος την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στο Γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 17ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον 19χρονο Δημήτρη Χατσίδη. Με τις δυο ομάδες να έχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα παιχνίδια Κυπέλλου μεσοβδόμαδα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε συμμετοχή σε όλα τα γκολ της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου που σημείωσαν οι Δημήτρης Πέλκας (18’), Τάισον (40’) και Γιώργος Γιακουμάκης (43’). Λίγα πράγματα από το συγκρότημα του Χρήστου Κόντη που… έμεινε στην πρόκριση επί της ΑΕΚ και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό των Θεσσαλονικέων.

«Έσπασε το ρόδι» στο «σπίτι» της η ΑΕΛ

Με τον Άνχελο Σαγκάλ να σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι (το είχε κάνει και στο 1-1 με την Κηφισιά), η ΑΕΛ επικράτησε με 1-0 του Άρη στο AEL FC Arena, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα και παράλληλα το πρώτο εντός έδρας «τρίποντο» στη σεζόν.

«Τρίποντο»… ελπίδας ο Πανσερραϊκός

Μετά από τρεις μήνες ο Πανσερραϊκός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της Super League, με ανατροπή επί της Κηφισιάς (2-1), αποτέλεσμα που διατηρεί τους Σερραίους στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά τους δίνει δικαίωμα στην ελπίδα γιοα τη σωτηρία.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής της Super League και η βαθμολογία:

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ – Άρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 19/1

Βόλος – Ατρόμητος 19/1

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Αναβολή

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

ΠΑΟΚ 41 -17αγ. ΑΕΚ 41 -17αγ. Ολυμπιακός 39 Λεβαδειακός 31 Παναθηναϊκός 25 Βόλος 25 Άρης 21 -17αγ. Κηφισιά 19 -17αγ. Παναιτωλικός 15 ΟΦΗ 15 Αστέρας Τρίπολης 13 Ατρόμητος 13 ΑΕΛ 13 -17αγ. Πανσερραϊκός 8 -17αγ.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΟΚ-Άρης 3-0: Περίπατος και… κορυφή για τον «Δικέφαλο»

«Έκρηξη» Αταμάν στην Πυλαία: «Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου»

ΑΕΛ-Άρης 1-0: Ανάσα για τους «βυσσινί», σύννεφα για τον Χιμένεθ