search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 00:54
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 23:09

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 4-0: Θρίαμβος ΑΕΚ με καρέ του Γιόβιτς

18.01.2026 23:09
Jovic11

Με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει τρομερά πράγματα, «πυροβολώντας» από παντού και «εκτελώντας» ξανά τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ συνέτριψε τους «πράσινους» με 4-0 στην OPAP Arena στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League κι έπιασε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο απ’ τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Σέρβος επιθετικός σημείωσε αυτή τη φορά καρέ τερμάτων (15’, 57’, 65’, 80’), μετά το χατ-τρικ στον πρώτο γύρο στη Λεωφόρο κι έφτασε στα 11 γκολ στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό και δύο σουτ των Τσέριν (2’) και Λιούμπιτσιτς (3’) που πέρασαν άουτ, με τον Παναθηναϊκό να απειλεί στο 11’ όταν από γέμισμα του Μπακασέτα στο πίσω δοκάρι προς τον Ζαρουρί, ο Ρότα επενέβη σωτήρια και γύρισε την μπάλα με το στήθος προς τον Στρακόσια.

Η ΑΕΚ άρχισε να ανεβάζει τις γραμμές της λίγο-λίγο και στο 15’ άνοιξε το σκορ, όταν από ωραία κι ανενόχλητη χαμηλή σέντρα του Λιούμπιτσιτς, ο Γιόβιτς έχοντας «τρυπώσει» στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού πρόλαβε τον Γεντβάι κι έκανε το 1-0 με ωραία προβολή.

Στο 21’ το σουτ του Πελίστρι από πλάγια θέση, μετά από εκτέλεση κόρνερ βρήκε σε ετοιμότητα τον Στρακόσια που μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 26’ ο γκολκίπερ της ΑΕΚ έδειξε την ίδια καλή αντίδραση στο σουτ του Μπακασέτα απ’ το όριο της περιοχής.

Στο 30’ απ’ τη σέντρα-σουτ του Γκατσίνοβιτς, η μπάλα πήρε μία πολύ περίεργη τροχιά και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Λαφόν, ενώ στο 39’ ένα σουτ του Ζαρουρί πέρασε πολύ άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ βρήκε και δεύτερο γκολ ξανά με τον Γιόβιτς. Στο 57’ από εκτέλεση φάουλ του Μάριν, ο Ρέλβας πήρε την πρώτη κεφαλιά κι ο Σέρβος με κοντινή εκτέλεση έκανε το 2-0 για τους «κιτρινόμαυρους».

Πριν καλά-καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων ήρθε και το 3-0, ξανά με τον Γιόβιτς. Από σέντρα του Κοϊτά και πλασέ του Ζοάο Μάριο, η μπάλα χτύπησε στον Γεντβάι, άλλαξε πορεία, πήγε στο δοκάρι κι ο Γιόβιτς από κοντά έκανε δεύτερο χατ-τρικ στη σεζόν εναντίον του Παναθηναϊκού.

Ο Γιόβιτς, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί… Στο 79’ από εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Ρότα που ακινητοποίησε όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού και γύρισμα του διεθνούς μπακ, ο Σέρβος φορ έκανε το 4-0, σημειώνοντας καρέ τερμάτων.

Δύο λεπτά αργότερα (81’) απείλησε ξανά από πλάγια θέση, με τον Λαφόν να διώχνει με γροθιές και τον Ρότα να σουτάρει ακολούθως δυνατά άουτ, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα που ολοκληρώθηκε με ένα θριαμβευτικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ.

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)
Κίτρινες: 59’ Γκατσίνοβιτς – 45’+1’ Γεντβάι
Αποβολές:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα (83’ Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς (57’ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (74’ Ζίνι), Γιόβιτς (83’ Μάνταλος), Βάργκα (55’ Ζοάο Μάριο).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι (67’ Πάλμερ-Μπράουν), Τουμπά, Κώτσιρας (81’ Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια, Τσέριν (67’ Ρενάτο Σάντσες), Πελίστρι (81’ Σφιντέρσκι), Μπακασέτας, Ζαρουρί (46’ Παντελίδης), Τεττέη.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΟΚ-Άρης 3-0: Περίπατος και… κορυφή για τον «Δικέφαλο»

«Έκρηξη» Αταμάν στην Πυλαία: «Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου»

ΑΕΛ-Άρης 1-0: Ανάσα για τους «βυσσινί», σύννεφα για τον Χιμένεθ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
klab11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Φωτιά από πυροτεχνήματα σε κλαμπ – Προσωρινή αναστολή άδειας σε δύο μαγαζιά

senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

von-der-leyen_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάινεν: «Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την κυριαρχία της Γροιλανδίας»

aek paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Η ΑΕΚ έπιασε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή, η αναβολή έριξε 3ο τον Ολυμπιακό

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: «Ουσιαστικές» συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ για μεταπολεμική ευημερία και εγγυήσεις ασφαλείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 00:54
klab11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Φωτιά από πυροτεχνήματα σε κλαμπ – Προσωρινή αναστολή άδειας σε δύο μαγαζιά

senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

von-der-leyen_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάινεν: «Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την κυριαρχία της Γροιλανδίας»

1 / 3