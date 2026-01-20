search
20.01.2026 08:13

«Αινιγματικός» Αντετοκούνμπο: Δεν ξέρω αν θα τελειώσω τη σεζόν στους Bucks, το κοιτάω μέρα τη μέρα (video)

20.01.2026 08:13
giannis_antetokounmpo_new

Μπορεί οι Bucks να κέρδισαν τελικά έστω και δύσκολα εκτός έδρας επί των Χοκς με 110-112, πλησιάζοντας τις θέσεις που οδηγούν στο Play-In της Ανατολής, όμως δεν λένε να ησυχάσουν.

Και αυτό καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αγωνίζεται με περιορισμό χρόνου συμμετοχής σημειώνοντας 21 πόντους (17 ριμπάουντ, 6 ασίστ), άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του στα «Ελάφια».

«Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Θέλω να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, που είναι να βγαίνω στο γήπεδο, να αγωνίζομαι και να προσπαθώ να κερδίζω τους αγώνες», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το τέλος του αγώνα σχετικά με τις φήμες ότι ομάδες τον περιμένουν στην αγορά.

«Δεν ξέρω, είναι κάτι που το κοιτάω μέρα με την μέρα», πρόσθεσε για το εάν θα τελειώσει την σεζόν στους Bucks.

Τέλος, ο «Greek Freak» δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την 10η συμμετοχή σε All-Star Game του NBA.

«Ο νεαρός εαυτός μου αν του έλεγες ότι θα είναι 10 φορές All-Star δεν θα το πίστευε. Όταν ήρθα στην Λίγκα είχα μια συνάντηση με τους ανθρώπους των Μπακς και μου είπαν κοίτα όλους αυτούς, τον Πιρς, τον ΜακΓκρέιντι, είναι 10 φορές All-Star, μπορείς να γίνεις και εσύ. Ένας από τους στόχους μου σαν παίκτης ήταν να είμαι 10 φορές All-Star. Είμαι πολύ χαρούμενος, να ευχαριστήσω τον Θεό που με κρατάει πεινασμένο και που με προστατεύει σε αυτό το ταξίδι. Εκπληκτικό αλλά δεν σταματάει εδώ, υπάρχουν περισσότερα και δεν μπορώ να περιμένω για το επόμενο κεφάλαιο», σχολίασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

