Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

Παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Η αποβολή του Άλεν Όζμπολτ στο 42’ ήρθε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Παρ’ όλ’ αυτά η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου αμύνθηκε αποτελεσματικά, είχε και την τύχη με το μέρος της στη φάση του 74ου λεπτού – δοκάρι με τον Αντρέ Λουίς – και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια να τερματίσει τέταρτη, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στα πρώτα του λεπτά. Στο 7’ ο Ολυμπιακός δημιούργησε καλές προϋποθέσεις, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να κάνει την προβολή στο γύρισμα του Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Γιώργο Κορνέζο κι ο Γιούρι Λοντίγκιν δεν απειλήθηκε. Όπως και στο γυριστό του Σαντιάγκο Έσε λίγο πριν το ημίωρο, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μεν την πρωτοβουλία αλλά όχι ιδέες.

Ο Ελληνορώσος τερματοφύλακας του Λεβαδειακού αγχώθηκε περισσότερο στο 31’, όταν σε σουτ του Ελ Κααμπί η μπάλα κόντραρε στον Τριαντάφυλλο Τσάπρα και πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων.

Κομβικό σημείο του αγώνα, το 42ο λεπτό. Ο Όζμπολτ αρχικά αντίκρισε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία (σε υπόδειξη πλάγιου άουτ) και σχεδόν μισό λεπτό αργότερα δεύτερη κίτρινη από τον Βασίλη Φωτιά για επικίνδυνο τάκλιν στον Κωνσταντή Τζολάκη.

Απόφαση που, όπως ήταν λογικό, ανέβασε υπερβολικά την ένταση αλλά και έφερε αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης του παιχνιδιού από τους δυο προπονητές.

Οι Πειραιώτες εγκαταστάθηκαν γύρω από την περιοχή του Λοντίγκιν, ψάχνοντας τρόπους να ανοίξουν το σκορ. Παραλίγο να τα καταφέρουν στο 54’, όταν συνεργάστηκαν γρήγορα οι Μαρτίνς κι Έσε, αλλά το κοντινό πλασέ του Τσικίνιο έστειλε την μπάλα πάνω στον Λοντίγκιν.

Ο Έσε (57’) ήταν ο επόμενος που δοκίμασε την τύχη του, αλλά σούταρε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι Βοιωτοί με στημένες μπάλες προσπάθησαν να απειλήσουν.

Το φάουλ του Παναγιώτη-Μάριου Βήχου (66’) βρήκε σε ετοιμότητα τον Τζολάκη ενώ στην απέναντι εστία ο Λοντίγκιν με γροθιές έδιωξε το «πονηρό» φάουλ του Ροντινέι (68’) από πολύ πλάγια θέση. Καθώς δεν άλλαζε κάτι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή.

Ο Φωτιάς χρειάστηκε και πάλι τη βοήθεια του VAR στο 71ο λεπτό. Ο Παλάσιος διεκδίκησε την μπάλα από τον Ντιόγκο Νασιμέντο, οι γηπεδούχοι έκλεψαν κι έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα μετά τη σέντρα του Τσάπρα. Ο διαιτητής από την Πέλλα αρχικά έδειξε σέντρα, αλλά μετά το on field review, το γκολ ακυρώθηκε.

Παίρνοντας (κι άλλη) ψυχολογία, ο Ολυμπιακός επιτέθηκε μαζικά. Στάθηκε άτυχος στο 74’, καθώς μετά από απομάκρυνση της μπάλας, ο Αντρέ Λουίς σούταρε με τη μία, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν κι απομακρύνθηκε.

Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένα τέταρτο, για να εμφανιστεί ξανά απειλητικός ο Ολυμπιακός: στη σέντρα του Ζουλιάν Μπιανκόν, ο Ελ Κααμπί (90’) δοκίμασε με γυριστό αλλά αστόχησε.

Δεν άλλαξε κάτι στα εννέα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός έμεινε για τρίτη σερί αγωνιστική μακριά από το «τρίποντο», έφτασε τους 47 βαθμούς κι ενώ ΠΑΟΚ (45 με ματς λιγότερο) και ΑΕΚ (48) παίζουνε μεταξύ τους αύριο στην Τούμπα (15/2, 19:30).

Το μυαλό του Μεντιλίμπαρ και των παικτών του στρέφεται πια στην πρώτη αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν (Τετάρτη 18/2, 22:00 – «Γεώργιος Καραϊσκάκης») για τα Play Off του UEFA Champions League.

Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, πήγε στους 39, επτά παραπάνω από τον πέμπτο Παναθηναϊκό που, όμως, έχει δυο αγώνες λιγότερους.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Λαμαράνα, Όζμπολτ – Ροντινέι.

Κόκκινες: Όζμπολτ (42’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Τσάπρας, Λαμαράνα (46’ Πεντρόζο), Όζμπολτ, Κωστή (90’+1’ Οζέγκοβιτς), Τσοκάι, Μάγκνουσον, Βέρμπιτς (64’ Αμπού Χάνα), Παλάσιος (75’ Νίκας).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ονιεμαέτσι (84’ Γιαζίτζι), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ροντινέι (69’ Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης (69’ Κλέιτον), Αντρέ Λουίς, Μαρτίνς, Τσικίνιο (69’ Ντιόγκο), Ελ Κααμπί.

Διαβάστε επίσης:

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Καθάρισαν» στο β’ μέρος οι Αγρινιώτες

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το CAS απέρριψε την έφεση του Χεράσκεβιτς

All-Star Celebrity Game 2026: Ο Giannis οδήγησε από τον… πάγκο την ομάδα του στη νίκη