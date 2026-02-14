All-Star Celebrity Game 2026: Ο Giannis οδήγησε από τον… πάγκο την ομάδα του στη νίκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο ηθοποιός Ρόουμ Φλιν κατέκτησε το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη στο Ruffles NBA All-Star Celebrity Game 2026, καθώς σημείωσε 17 πόντους και μοίρασε τέσσερις ασίστ για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που επικράτησε με 65-58 επί της ομάδας του Άντονι.
Ο Φλιν, ο οποίος ήταν επίσης MVP και στο Ruffles Celebrity Game του 2025, ενώ ο συμπαίκτης του στην G League, Τάκο Φολ, τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 21 ριμπάουντ. Επίσης, ο Τζέρεμι Λιν είχε 12 πόντους και 15 ριμπάουντ για την ομάδα του Ελληνα… προπονητή, ενώ ο άσος των Λος Αντζελες Τσάρτζερς, Κίναν Άλεν, σημείωσε 18 πόντους, τους περισσότερους για την ομάδα του Άντονι, ενώ ο Άντριεν Νούνιες πέτυχε 13 πόντους για τους ηττημένους.
Τα ρόστερ των παικτών για το Ruffles NBA All-Star Celebrity Game του 2026 ήταν γεμάτα από «αστέρες», όπως ο ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός, Κίγκαν Μάικλ Κέϊ, ο… πολυπλατινένιος ράπερ και είδωλο της ινδικής ψυχαγωγίας, Μπαντας, η ράπερ GloRilla, ο θρύλος και πρωταθλητής του NBA, Τζέρεμι Λιν, ο Senior NBA Insider του ESPN, Σαμς Σαράνια, ο γηγενής του Λος Αντζελες και All-Pro NFL wide receiver, Αμον Ρα Μπράουν και ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου και δις παγκόσμιο πρωταθλητή, Καφού.
Ο δις MVP του NBA και πρωταθλητής του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τους αδελφούς του Θανάση και Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο πρώην MVP, τέσσερις φορές πρωταθλητής του World Series και σταρ των Los Angeles Dodgers, Μούκι Μπετς, ο παγκοσμίου φήμης προπονητής. Λίθαλ Σούτερ, ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός και κωμικός, Αντονι Αντερσον κι’ ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτές ανάπτυξης παικτών του NBA, ο Κρις Μπρίκλεϊ, ήταν οι… προπονητές των δύο ομάδων.
