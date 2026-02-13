search
13.02.2026 23:33

Euroleague: Με buzzer beater ο Μπάλντουϊν «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, 83-85 η Φενέρ

13.02.2026 23:33
pao fener buzzer

Μία καθηλωτική αναμέτρηση μεταξύ των δύο τελευταίων πρωταθλητών Ευρώπης στο Telekom Center Athens, βρήκε θριαμβεύτρια τη Φενερμπαχτσέ, χάρη στο buzzer beater από την κορυφή με ταμπλό του Γουέιντ Μπάλντγουϊν, με το οποίο η τουρκική ομάδα διεύρυνε στο 7-0 το αήττητο σερί της και στέρησε από τον Παναθηναϊκό ένα άλμα εξάδας!

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-85 από το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-12, μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος Φενέρ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-7.

Ένταση στο φινάλε του αγώνα μεταξύ των Ματίας Λεσόρ και Γουέιντ Μπάλντγουϊν, που «έσβησε» με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε με νύχια και με δόντια να μπει και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, σε μία βραδιά που είδε τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στην ενεργό δράση, μετά από απουσία έξι αγώνων και τον Κώστα Σλούκα να συμπληρώνει τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Μετά το νωχελικό πρώτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» βρήκαν παλμό μέσα από την άμυνά τους και από την all around εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που συνέβαλε στην ανάκτηση του προβαδίσματος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έμεινε στη θέση του οδηγού και στην τρίτη περίοδο, ενώ ακόμη κι όταν η Φενέρ έβγαλε αντίδραση στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και… προσπέρασε, είχε το σθένος να επιστρέψει και να μετατρέψει το ματς σε… θρίλερ.

Ωστόσο, στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα και αφού είχε προηγηθεί ένα κομβικό τρίποντο του Ερνανγκόμεθ (81-82 στα 10,1΄΄), 1/2 βολές του Γιάντουνεν (81-83 στα 8,5΄΄) και ένα… σπριντ του Σορτς για την ισοφάριση στα 2,5΄΄ (83-83), ο Μπάλντγουϊν είπε την τελευταία λέξη, παγώνοντας το Telekom Center Athens και χαρίζοντας στην πρωταθλήτρια Euroleague 2025 ένα τεράστιο διπλό.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 18 πόντους (3/4 τρίποντα) και 12 ριμπάουντ, ενώ 17 πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν και από 10 οι Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας.

Από τη Φενερμπαχτσέ έλαμψε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με career high σε πόντους (26π., 6/7 τρίποντα), ενώ στους 13 με το νικητήριο καλάθι τελείωσε τον αγώνα ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85

Τα αποτελέσματα (28η αγωνιστική)

Πέμπτη 12/2

Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106
Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86
Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85
Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67

Παρασκευή 13/2

Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Μονακό-Μπασκόνια 102-92
Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 83-85
Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball 78-96
Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης 73-77

Βαθμολογία

Φενέρμπαχτσε 20-7
Ολυμπιακός 18-9
Βαλένθια 18-10
Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
Μπαρτσελόνα 17-11
Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11
Ζάλγκιρις Κάουνας 16-12
Μονακό 16-12
Παναθηναϊκός 16-12
Ερυθρός Αστέρας 16-12
Ντουμπάι 14-14
Αρμάνι Μιλάνο 14-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
Μπάγερν Μονάχου 12-16
Βίρτους Μπολόνια 12-16
Παρί 9-18
Αναντολού Εφές 9-19
Παρτίζαν 9-19
Μπασκόνια 9-19
Βιλερμπάν 7-21

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (29η)

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν
20:00 Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός
21:30 Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές
21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

19:00 Ντουμπάι BC – Βιλερμπάν
20:30 Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο
21:15 Παναθηναϊκός – Παρί
21:30 Μπασκόνια – Βαλένθια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

