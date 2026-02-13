Euroleague: Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό AKTOR κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε

Την πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρώτη τη δεδομένη στιγμή στον βαθμολογικό πίνακα Φενερμπαχτσέ (με 19-7) υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) ο Παναθηναϊκός, στο Telekom Center Athens, για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Mία εβδομάδα, μετά την πολύ κακή εμφάνισή του στο Βελιγράδι και την ήττα με 78-62 από την Παρτιζάν, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν ελπίζουν να ζήσουν μαζί με τους φιλάθλους τους μια νύχτα όμοια με αυτήν της 3ης Φεβρουαρίου, όταν νίκησαν με 82-81 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση με 16-11 ρεκόρ, το οποίο έχουν και η 6η Ρεάλ Μαδρίτης και ο 7ος Ερυθρός Αστέρας, κι ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 5η με 16-10 και αγώνα λιγότερο.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετρά 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια της στη Euroleague και σερί 6-0. Θέλει δηλαδή μια έβδομη διαδοχική νίκη και 11η στα 12 τελευταία ματς απέναντι στους «πράσινους». Η τελευταία φορά που ηττήθηκε η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ήταν στις 8 Ιανουαρίου, στο Ντουμπάι, με 92-81, για την 21η αγωνιστική.

Το ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό είναι η επιστροφή των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν στην αγωνιστική δράση, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θρηνεί τον θάνατο της πολυαγαπημένης μητέρας του, μετά το θετικό αποτέλεσμα επί της Καρδίτσας, στην Greek Basketball League. Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό του, ενώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, είχε κάποιες μικρές ενοχλήσεις, οι οποίες δεν είναι ικανές να του στερήσουν τη συμμετοχή από το παιχνίδι με τους Τούρκους.

Οι 62 πόντοι που σημείωσε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρτιζάν την περασμένη εβδομάδα ήταν η χαμηλότερη παραγωγικότητα της σεζόν, την ώρα που μόνο ο Τι Τζέι Σορτς πέτυχε περισσότερους από 7 πόντους. Συγκεκριμένα, ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ πέτυχε 21 πόντους. Η Φενερμπαχτσέ μπορεί να… κομπάζει πως έχει την κορυφαία άμυνα αυτή την αγωνιστική περίοδο, δέχεται 79,1 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Παναθηναϊκός δέχεται 83,5 μέσο όρο. Στην επίθεση, οι «πράσινοι» υπερισχύουν με 85,3 πόντους μ.ο., ενώ η τουρκική ομάδα έχει παραγωγικότητα 82,5 πόντους μέσο όρο.

Πάντως, στον πρώτο γύρο και συγκεκριμένα στην 16η αγωνιστική, οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη με 81-77 στην Κωνσταντινούπολη, σ’ ένα ματς που ο Κέντρικ Ναν έκανε ρεκόρ καριέρας στα κλεψίματα, με 4.

Κι ενώ η Φενερμπαχτσέ μετρά περίπου δύο περισσότερα ριμπάουντ μέσο όρο από τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» μοιράζουν περίπου δύο περισσότερες ασίστ μέσο όρο από την τουρκική ομάδα.

