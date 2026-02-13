Euroleague: Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό AKTOR κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρώτη τη δεδομένη στιγμή στον βαθμολογικό πίνακα Φενερμπαχτσέ (με 19-7) υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) ο Παναθηναϊκός, στο Telekom Center Athens, για την 28η αγωνιστική της Euroleague.
Mία εβδομάδα, μετά την πολύ κακή εμφάνισή του στο Βελιγράδι και την ήττα με 78-62 από την Παρτιζάν, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν ελπίζουν να ζήσουν μαζί με τους φιλάθλους τους μια νύχτα όμοια με αυτήν της 3ης Φεβρουαρίου, όταν νίκησαν με 82-81 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση με 16-11 ρεκόρ, το οποίο έχουν και η 6η Ρεάλ Μαδρίτης και ο 7ος Ερυθρός Αστέρας, κι ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 5η με 16-10 και αγώνα λιγότερο.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετρά 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια της στη Euroleague και σερί 6-0. Θέλει δηλαδή μια έβδομη διαδοχική νίκη και 11η στα 12 τελευταία ματς απέναντι στους «πράσινους». Η τελευταία φορά που ηττήθηκε η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ήταν στις 8 Ιανουαρίου, στο Ντουμπάι, με 92-81, για την 21η αγωνιστική.
Το ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό είναι η επιστροφή των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν στην αγωνιστική δράση, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θρηνεί τον θάνατο της πολυαγαπημένης μητέρας του, μετά το θετικό αποτέλεσμα επί της Καρδίτσας, στην Greek Basketball League. Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό του, ενώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, είχε κάποιες μικρές ενοχλήσεις, οι οποίες δεν είναι ικανές να του στερήσουν τη συμμετοχή από το παιχνίδι με τους Τούρκους.
Οι 62 πόντοι που σημείωσε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρτιζάν την περασμένη εβδομάδα ήταν η χαμηλότερη παραγωγικότητα της σεζόν, την ώρα που μόνο ο Τι Τζέι Σορτς πέτυχε περισσότερους από 7 πόντους. Συγκεκριμένα, ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ πέτυχε 21 πόντους. Η Φενερμπαχτσέ μπορεί να… κομπάζει πως έχει την κορυφαία άμυνα αυτή την αγωνιστική περίοδο, δέχεται 79,1 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Παναθηναϊκός δέχεται 83,5 μέσο όρο. Στην επίθεση, οι «πράσινοι» υπερισχύουν με 85,3 πόντους μ.ο., ενώ η τουρκική ομάδα έχει παραγωγικότητα 82,5 πόντους μέσο όρο.
Πάντως, στον πρώτο γύρο και συγκεκριμένα στην 16η αγωνιστική, οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη με 81-77 στην Κωνσταντινούπολη, σ’ ένα ματς που ο Κέντρικ Ναν έκανε ρεκόρ καριέρας στα κλεψίματα, με 4.
Κι ενώ η Φενερμπαχτσέ μετρά περίπου δύο περισσότερα ριμπάουντ μέσο όρο από τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» μοιράζουν περίπου δύο περισσότερες ασίστ μέσο όρο από την τουρκική ομάδα.
Διαβάστε επίσης:
Euroleague: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-86 τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ με υπογραφή Βεζένκοβ και κοιτάζει κορυφή
Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού
Nations League: Στην ελίτ με μεγαθήρια η Εθνική – Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία στον όμιλο της γαλανόλευκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.