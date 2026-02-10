Εργκίν Αταμάν: Το συγκινητικό μήνυμά του για τον θάνατο της μητέρας του – «Ήταν πάντα στο πλευρό μου»

Την απώλεια της μητέρας του πενθεί ο Εργκίν Αταμάν, που προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο instagram, αποχαιρετώντας τη…

Στην ανάρτησή του, ο Αταμάν αναφέρει ότι η μητέρα του ήταν πάντα στο πλευρό του, παρακολουθώντας με ενθουσιασμό όλους τους αγώνες του στην τηλεόραση και στέλνοντας πρώτα εκείνη μηνύματα μετά το τέλος τους.

«Έχασα τη γλυκιά μου μαμά. Ήταν πάντα στο πλευρό μου, παρακολουθούσε με αγωνία κάθε αγώνα μου μπροστά στην τηλεόραση, και μόλις τελείωνε το ματς, ήταν πάντα η πρώτη που μου έστελνε μήνυμα· μοιραζόταν τη χαρά μου, τη λύπη μου, την αγωνία μου — όλα μου τα συναισθήματα. Ήταν η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου. Είθε ο παράδεισος να είναι η κατοικία της», έγραψε στα social media ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της εθνικής Τουρκίας.

