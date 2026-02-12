Nations League: Στην ελίτ με μεγαθήρια η Εθνική – Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία στον όμιλο της γαλανόλευκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας στον 2ο όμιλο της League A του Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.
Η Ελλάδα πανηγύρισε τον Μάρτιο του 2025 για πρώτη φορά την άνοδό της στη League A, με τη μεγάλη νίκη που σημείωσε στη Γλασκώβη επί της Σκωτίας με 3-0.
Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει με παρατεταμένο διεθνές «παράθυρο» από 24 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026, κατά το οποίο οι ομάδες θα δώσουν πολλά ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Πρέπει να σημειωθεί πως μετά τη φάση των ομίλων -που ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο 2026- οι 8 καλύτερες ομάδες της League A θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση του EURO μέσω των προημιτελικών τον Μάρτιο 2027.
Την ελληνική αποστολή στην κλήρωση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη, οι τεχνικοί διευθυντές των εθνικών ομάδων, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης και βεβαίως ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Η Κύπρος, που συμμετέχει στη League C, κληρώθηκε στον 2ο όμιλο με το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τη Λετονία ή το Γιβραλτάρ. Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02.
Αναλυτικά τα γκρουπ στη League A όπου βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι όμιλοι στις άλλες Leagues:
1ος Όμιλος
Γαλλία
Ιταλία
Βέλγιο
Τουρκία
2ος Όμιλος
Γερμανία
Ολλανδία
Σερβία
Ελλάδα
3ος Όμιλος
Ισπανία
Κροατία
Αγγλία
Τσεχία
4ος Όμιλος
Πορτογαλία
Δανία
Νορβηγία
Ουαλία
1ος Όμιλος
Σκωτία
Ελβετία
Σλοβενία
Βόρεια Μακεδονία
2ος Όμιλος
Ουγγαρία
Ουκρανία
Γεωργία
Βόρεια Ιρλανδία
3ος Όμιλος
Ισραήλ
Αυστρία
Ιρλανδία
Σουηδία
4ος Όμιλος
Πολωνία
Βοσνία
Ρουμανία
Κόσοβο
1ος Όμιλος
Αλβανία
Φινλανδία
Λευκορωσία
Σαν Μαρίνο
2ος Όμιλος
Μαυροβούνιο
Αρμενία
Κύπρος
Λετονία ή Γιβραλτάρ
3ος Όμιλος
Καζακστάν
Σλοβακία
Νησιά Φερόε
Μολδαβία
4ος Όμιλος
Ισλανδία
Βουλγαρία
Εσθονία
Λουξεμβούργο ή Μάλτα
1ος Όμιλος
Γιβραλτάρ ή Λετονία
Μάλτα ή Λουξεμβούργο
Ανδόρρα
2ος Όμιλος
Λιθουανία
Αζερμπαϊτζάν
Λιχτενστάιν
