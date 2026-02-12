search
12.02.2026 20:13

Nations League: Στην ελίτ με μεγαθήρια η Εθνική – Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία στον όμιλο της γαλανόλευκης

12.02.2026 20:13
ethniki-omada-podosfairo-panigiriko

Τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας στον 2ο όμιλο της League A του Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα πανηγύρισε τον Μάρτιο του 2025 για πρώτη φορά την άνοδό της στη League A, με τη μεγάλη νίκη που σημείωσε στη Γλασκώβη επί της Σκωτίας με 3-0.

Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει με παρατεταμένο διεθνές «παράθυρο» από 24 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026, κατά το οποίο οι ομάδες θα δώσουν πολλά ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρέπει να σημειωθεί πως μετά τη φάση των ομίλων -που ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο 2026- οι 8 καλύτερες ομάδες της League A θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση του EURO μέσω των προημιτελικών τον Μάρτιο 2027.

Την ελληνική αποστολή στην κλήρωση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη, οι τεχνικοί διευθυντές των εθνικών ομάδων, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης και βεβαίως ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Κύπρος, που συμμετέχει στη League C, κληρώθηκε στον 2ο όμιλο με το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τη Λετονία ή το Γιβραλτάρ. Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02.

Αναλυτικά τα γκρουπ στη League A όπου βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι όμιλοι στις άλλες Leagues:

LEAGUE A

1ος Όμιλος
Γαλλία
Ιταλία
Βέλγιο
Τουρκία

2ος Όμιλος
Γερμανία
Ολλανδία
Σερβία
Ελλάδα

3ος Όμιλος
Ισπανία
Κροατία
Αγγλία
Τσεχία

4ος Όμιλος
Πορτογαλία
Δανία
Νορβηγία
Ουαλία

LEAGUE B

1ος Όμιλος
Σκωτία
Ελβετία
Σλοβενία
Βόρεια Μακεδονία

2ος Όμιλος
Ουγγαρία
Ουκρανία
Γεωργία
Βόρεια Ιρλανδία

3ος Όμιλος
Ισραήλ
Αυστρία
Ιρλανδία
Σουηδία

4ος Όμιλος
Πολωνία
Βοσνία
Ρουμανία
Κόσοβο

LEAGUE C

1ος Όμιλος
Αλβανία
Φινλανδία
Λευκορωσία
Σαν Μαρίνο

2ος Όμιλος
Μαυροβούνιο
Αρμενία
Κύπρος
Λετονία ή Γιβραλτάρ

3ος Όμιλος
Καζακστάν
Σλοβακία
Νησιά Φερόε
Μολδαβία

4ος Όμιλος
Ισλανδία
Βουλγαρία
Εσθονία
Λουξεμβούργο ή Μάλτα

LEAGUE D

1ος Όμιλος
Γιβραλτάρ ή Λετονία
Μάλτα ή Λουξεμβούργο
Ανδόρρα
 
2ος Όμιλος
Λιθουανία
Αζερμπαϊτζάν
Λιχτενστάιν

