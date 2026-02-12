Σάλος με δήλωση του δισεκατομμυριούχου συνιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αποικίστηκε από μετανάστες»

Ο Τζιμ Ράτκλιφ, ο δισεκατομμυριούχος συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκάλεσε εκτεταμένη οργή επειδή ισχυρίστηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «αποικιστεί από μετανάστες», με τους οπαδούς του συλλόγου να καταδικάζουν τη γλώσσα του ως επικίνδυνη και διχαστική και τον πρωθυπουργό να απαιτεί συγγνώμη.

Ο Ράτκλιφ, ο οποίος ίδρυσε την πετροχημική εταιρεία Ineos και είναι ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Βρετανίας, ζήτησε συγγνώμη σε δήλωσή του την Πέμπτη για την «επιλογή γλώσσας» του – αλλά μόνο μετά από την κατακραυγή από ανώτερους πολιτικούς και οπαδούς του ποδοσφαίρου.

«Δεν νομίζω ότι η (βρετανική) οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση», δήλωσε ο Ράτκλιφ στο Sky News την Τετάρτη. «Δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με εννέα εκατομμύρια ανθρώπους να λαμβάνουν επιδόματα και τεράστια επίπεδα μεταναστών που εισέρχονται. Θέλω να πω, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί. Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί από μετανάστες, πραγματικά, έτσι δεν είναι;»

Επικαλέστηκε λανθασμένα στοιχεία για τον πληθυσμό, ισχυριζόμενος ότι ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου είχε αυξηθεί από 58 εκατομμύρια το 2020 σε 70 εκατομμύρια ανθρώπους σήμερα. Στην πραγματικότητα, ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αυξηθεί από 67 εκατομμύρια το 2020 σε 69,5 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τα σχόλια του Ράτκλιφ προκάλεσαν εκτεταμένες επικρίσεις, αλλά και την κριτική από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας ότι τα σχόλιά του ήταν «προσβλητικά και λανθασμένα» και ότι «η Βρετανία είναι μια περήφανη, ανεκτική και ποικιλόμορφη χώρα».

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το διοικητικό όργανο του ποδοσφαίρου, θα εξετάσει εάν τα σχόλιά του δυσφήμισαν το άθλημα, σύμφωνα με την PA.

Ο Ράτκλιφ δήλωσε ότι λυπάται που η επιλογή της γλώσσας του προσέβαλε τους ανθρώπους, αλλά πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικό να τεθεί το ζήτημα της ελεγχόμενης και καλά διαχειριζόμενης μετανάστευσης που υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη».

Ο Ράτκλιφ, ο οποίος είναι ο έβδομος πλουσιότερος άνθρωπος στη Βρετανία με καθαρή περιουσία περίπου 17 δισεκατομμυρίων λιρών (23 δισεκατομμύρια δολάρια) σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των Sunday Times, μετακόμισε στο αφορολόγητο Μονακό το 2020.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η εταιρεία του, Ineos, δέχτηκε ένα πακέτο στήριξης από τη βρετανική κυβέρνηση αξίας άνω των 120 εκατομμυρίων λιρών για να αποτρέψει το κλείσιμο του χημικού εργοστασίου της στο Γκρέιντζμαουθ της Σκωτίας με την απώλεια 500 θέσεων εργασίας. Η Ineos επένδυσε επίσης 150 εκατομμύρια λίρες στην εγκατάσταση.

Οι επόμενες βρετανικές κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να μειώσουν τη μετανάστευση, η οποία, όπως και σε άλλες δυτικές χώρες, έχει γίνει πολιτικό σημείο ανάφλεξης.

Η καθαρή μετανάστευση προς το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2022, αυξήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών μετά την πανδημία, αλλά έκτοτε έχει μειωθεί απότομα.

Τα σχόλια του Ράτκλιφ ευθυγραμμίζονται με τα επιχειρήματα του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος Reform UK της Βρετανίας, το οποίο συνδέει το αντιμεταναστευτικό του μήνυμα με τη γλώσσα για την προστασία της χώρας.

Απαντώντας στην κριτική του Στάρμερ για τα σχόλια του Ράτκλιφ, ο ηγέτης του Reform, Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε: «Η Βρετανία έχει υποστεί πρωτοφανή μαζική μετανάστευση που έχει αλλάξει τον χαρακτήρα πολλών περιοχών στη χώρα μας».

Ωστόσο, η επιλογή των λέξεων του καταδικάστηκε από τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ως «ανακριβής, προσβλητική (και) εμπρηστική».

«Οι ποδοσφαιριστές που έχουν φτάσει από όλο τον κόσμο για να παίξουν στο Μείζον Μάντσεστερ έχουν βελτιώσει τη ζωή της πόλης-περιοχής μας, όπως και οι πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) του Μείζονος Μάντσεστερ και σε άλλες βασικές υπηρεσίες και βιομηχανίες», πρόσθεσε ο Μπέρναμ, ο οποίος εκπροσωπεί το κυβερνών Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διαθέτει μια τεράστια παγκόσμια βάση οπαδών και ομάδες οπαδών εξέφρασαν οργή για τα σχόλια του Ράτκλιφ.

Το Manchester United Supporters Trust δήλωσε ότι ο σύλλογος «ανήκει σε όλους τους οπαδούς του».

«Κανένας οπαδός δεν πρέπει να αισθάνεται αποκλεισμένος από το να ακολουθεί ή να υποστηρίζει τον σύλλογο λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας ή του υποβάθρου του», πρόσθεσε. «Τα σχόλια από την ανώτερη ηγεσία του συλλόγου θα πρέπει να κάνουν την ένταξη ευκολότερη, όχι δυσκολότερη».

Ο σύλλογος οπαδών των Stretford Sikhs τόνισε τη συμβολή των μεταναστών στην πόλη του Μάντσεστερ και προειδοποίησε ότι «η χρήση γλώσσας που αποξενώνει τους ίδιους τους ανθρώπους που έχτισαν αυτήν την πόλη και υποστηρίζουν αυτόν τον σύλλογο είναι επικίνδυνη και διχαστική».

Και η Λέσχη Μουσουλμάνων Οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε ότι η χρήση της λέξης «αποικίστηκε» «αντικατοπτρίζει γλώσσα που χρησιμοποιείται συχνά σε ακροδεξιές αφηγήσεις που παρουσιάζουν τους μετανάστες ως εισβολείς και δημογραφικές απειλές».

«Αυτή η ρητορική έχει συνέπειες στον πραγματικό κόσμο», πρόσθεσε η ομάδα. «Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βιώσει συνεχείς αυξήσεις στα εγκλήματα μίσους τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ισλαμοφοβίας, του αντισημιτισμού, των επιθέσεων με φυλετικά κίνητρα και της εχθρότητας απέναντι στους μετανάστες και τους μαύρους».

