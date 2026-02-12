Νέο ευρω-σκάνδαλο: Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Κομισιόν – Έρευνα για αγοραπωλησίες ακινήτων

Νέο άρωμα σκανδάλου στις Βρυξέλλες καθώς η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την επιχείρηση και μίλησαν στους Financial Times, οι έρευνες διεξήχθησαν το πρωί της Πέμπτης σε διάφορα γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος προϋπολογισμού. Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας της Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ μέχρι το 2024. Μετά το τέλος της θητείας του, διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο. Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM, έναντι 900 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Εκείνη την περίοδο, η Επιτροπή δήλωσε ότι η πώληση ήταν στο πλαίσιο διαγωνισμού σύμφωνα με τον χρηματοπιστωτικό κανονισμό της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τάιν Χολέβοτ. «Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να μοιραστούμε σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις τρέχουσες διαδικασίες και την έκβασή τους».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι «η πώληση των κτιρίων ακολούθησε τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη με συμβατό τρόπο», προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ «θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές για το θέμα αυτό».

