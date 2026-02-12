Ιβάν ο… Καποδίστριας για τη Ζαχάροβα – «Ρώσος πολιτικός ελληνικής καταγωγής»

Στον Καποδίστρια αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννησή του στις 11 Φεβρουαρίου.

Στο μήνυμά της, η Ζαχάροβα χαρακτήρισε τον Καποδίστρια «Ρώσο πολιτικό ελληνικής καταγωγής» που προσέφερε «εθνική και πατριωτική υπηρεσία» όταν ανέλαβε κυβερνήτης της Ελλάδας.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι: «Στις 11 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την 250ή επέτειο του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Καποδίστρια. Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του υπηρεσίας ήταν η εκλογή του τον Απρίλιο του 1827 ως Προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου ελληνικού κράτους».

Στην ίδια ανάρτηση στα ρωσικά αναφέρεται ότι «αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννηση του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Αντόνοβιτς Καποδίστρια».

