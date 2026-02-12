search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 15:54
ΚΟΣΜΟΣ

12.02.2026 15:31

Θρίλερ στη Γαλλία: Στον καταψύκτη γυναίκας εντοπίστηκαν δύο νεκρά μωρά 

12.02.2026 15:31
Συνελήφθη 50χρονη γυναίκα στη Γαλλία, που στον καταψύκτης βρέθηκαν οι σοροί δύο μωρών.

Σύμφωνα με το BFMTV ο συνομήλικος σύντροφος της ανακάλυψε το πρώτο μωρό στον καταψύκτη και ειδοποίησε την αστυνομία. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, εντοπίστηκε η σορός και δεύτερου μωρού.

Η σχέση της γυναίκας με τα δύο νεκρά μωρά είναι άγνωστη μέχρι στιγμής. 

