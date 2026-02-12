Θρίλερ στη Γαλλία: Στον καταψύκτη γυναίκας εντοπίστηκαν δύο νεκρά μωρά 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνελήφθη 50χρονη γυναίκα στη Γαλλία, που στον καταψύκτης βρέθηκαν οι σοροί δύο μωρών.
Σύμφωνα με το BFMTV ο συνομήλικος σύντροφος της ανακάλυψε το πρώτο μωρό στον καταψύκτη και ειδοποίησε την αστυνομία. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, εντοπίστηκε η σορός και δεύτερου μωρού.
Η σχέση της γυναίκας με τα δύο νεκρά μωρά είναι άγνωστη μέχρι στιγμής.
