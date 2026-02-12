Αδιανόητο ιατρικό λάθος στην Ιταλία – Παιδί δύο ετών κινδυνεύει να πεθάνει μετά από μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς

Οργή και θλίψη έχει προκαλέσει στην Ιταλία ένα αδιανόητο ιατρικό λάθος, το οποίο κινδυνεύει να προκαλέσει τον θάνατο ενός παιδιού μόλις δυο ετών.

Κατά την μεταφορά μοσχεύματος από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στην Νάπολη, αντί να χρησιμοποιηθεί πάγος για την συντήρησή του, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι έγινε χρήση ξηρού πάγου, ο οποίος κατέστρεψε, σε μεγάλο βαθμό, το σωματικό όργανο που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταμόσχευση καρδιάς πραγματοποιήθηκε κανονικά -παρά το τεράστιο αυτό λάθος– στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης. Το δύο ετών αγοράκι έχει τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα και η μητέρα του, με συνεχείς εκκλήσεις της, ζητά να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα για να μην χάσει το παιδί της.

Πρόκειται για πραγματικό «αγώνα ενάντια στον χρόνο», διότι η κατάσταση του μικρού, εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται, γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ.

Το κύριο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση, είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το πρωτοφανές αυτό ιατρικό λάθος και για ποιό λόγο η κατεστραμμένη καρδιά χρησιμοποιήθηκε από την χειρουργική ομάδα. Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δυο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες και έχουν παυθεί προσωρινά των καθηκόντων τους δυο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι, το οποίο στο παρελθόν είχε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.

