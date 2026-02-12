Κραν Μοντανά: Εξοργισμένοι συγγενείς θυμάτων επιτέθηκαν στο ζεύγος Μορέτι κατά την άφιξή του για κατάθεση (photos/videos)

Κατά την άφιξή τους στην εισαγγελία της Σιόν στην Ελβετία, οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation», Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα συγγενών των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά.

Όπως αναφέρει το Sky TG24, το ζευγάρι έφτασε υπό αστυνομική συνοδεία και μαζί με τους δικηγόρους του, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε και οι παρόντες συγγενείς -λιγότεροι από 10- όρμησαν εναντίον τους.

Ακόμη και ο δικηγόρος του ζευγαριού, σε διάλειμμα από την ανάκριση της Μορέτι, δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον αδελφό ενός εκ των θυμάτων.

«Είστε η μαφία, πού είναι ο γιος μου;»

«Είστε η μαφία, πληρώσατε 200 χιλιάδες φράγκα και τελείωσε!», είπε η μητέρα ενός θύματος, αναφερόμενη στην αποφυλάκιση του Μορέτι με εγγύηση (εν αναμονή της εξέλιξης της δικαστικής υπόθεσης). Ο ιδιοκτήτης του «Constellation» απάντησε: «Όχι, δεν υπάρχει μαφία, είμαι ένας εργαζόμενος».

Η γυναίκα συνέχισε: «Πού είναι ο γιος μου; Πώς κοιμάστε; Πώς τρώτε; Πώς αναπνέετε; Πού είναι ο γιος μου;». Ο Moretti απάντησε: «Λυπάμαι, λυπάμαι, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας, είμαστε εδώ για τη δικαιοσύνη».

Δακρυσμένη στην αίθουσα η Μορέτι: «Κατανοούμε την οργή των οικογενειών»

Στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Τζέσικα Μορέτι απευθύνθηκε κλαίγοντας στους δικηγόρους των πολιτικώς εναγόντων:

«Δεσμευτήκαμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις των συγγενών, γι’ αυτό σήμερα περάσαμε μπροστά από τις οικογένειες, καθώς γνωρίζαμε ότι υπήρχε συγκέντρωση. Ξέραμε ότι οι οικογένειες ήθελαν να μας συναντήσουν. Κατανοούμε την οργή σας, το μίσος σας. Επαναλαμβάνω ότι θα είμαστε παρόντες για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση, θα είμαστε εκεί για εσάς», είπε.

Η ανάκριση της Τζέσικα Μορέτι

Σε έναν από τους δικηγόρους που τη ρώτησε γιατί έτρεξε αμέσως έξω από το μαγαζί, στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν την έναρξη της φωτιάς, η Μορέτι απάντησε:

«Δεν μπορείς να πας κόντρα σε μια πυρκαγιά. Και η προτεραιότητά μου ήταν να σημάνω συναγερμό, να εκκενώσω τον χώρο και να καλέσω τους πυροσβέστες όσο πιο γρήγορα γινόταν. Είμαι η ίδια κόρη πυροσβέστη και αυτό είναι το αντανακλαστικό μου».

Ο Ζακ Μορέτι επιτέθηκε στις αρχές

Στη χθεσινή του ανάκριση, όπως ειπώθηκε, ο Μορέτι επιτέθηκε στις αρχές.

«Το σύστημα εξαερισμού του “Constellation” δεν ελέγχθηκε ποτέ, ούτε από τον Δήμο ούτε από το Καντόνι», απάντησε σε όσους υπέθεταν ότι η φωτιά μπορεί να τροφοδοτήθηκε και από πρόβλημα ανανέωσης αέρα στο υπόγειο τμήμα του καταστήματος.

Επίσης, το παράδοξο με τους πυροσβεστήρες: κανένας από τους τέσσερις δεν χρησιμοποιήθηκε και από τις φωτογραφίες της αστυνομίας προκύπτει ότι δεν είχαν τις υποχρεωτικές αντανακλαστικές πινακίδες, απαραίτητες για να φαίνονται στο σκοτάδι.

«Δεν χρησιμοποιήθηκαν γιατί όλοι σκέφτονταν μόνο να διαφύγουν», είπε ο Μορέτι, διαβεβαιώνοντας ότι είχε τοποθετήσει τις πινακίδες «με ταινία διπλής όψης, αλλά αποκολλούνταν εύκολα καθώς περνούσε ο κόσμος».

Ακόμη και στο ζήτημα της ευφλεκτότητας ορισμένων υλικών στο υπόγειο -το ηχομονωτικό σφουγγάρι και την κόλλα που χρησιμοποιήθηκε για να κολληθεί στην οροφή- ο Μορέτι ανέφερε ένα περιστατικό που μέχρι τώρα δεν είχε αναφερθεί:

«Για να σκουρύνω, στο στιλ αλπικού σαλέ, την ξύλινη επένδυση του υπόγειου χώρου του “Constellation”, χρησιμοποίησα φλόγιστρο, ακόμη και ανάμεσα σε δοκάρια όπου υπήρχε αφρός, αλλά τίποτα δεν πήρε φωτιά».

Επιβαρύνεται η θέση του Δήμου

Στο μεταξύ, δημοσιεύτηκαν οι πρώτες εικόνες του χώρου που καταστράφηκε από τις φλόγες, με τα έπιπλα κατεστραμμένα, την οροφή διαλυμένη και μια σειρά από λεπτομέρειες που επιβαρύνουν τη θέση των τοπικών αρχών.

Αρχικά, ο Δήμος του Κραν Μοντανά δεν θεωρούσε το «Constellation» προτεραιότητα στο ημερολόγιο των ελέγχων ασφαλείας (παρότι είχε χωρητικότητα 200 ατόμων και ήταν πλήρως υπόγειος χώρος).

Δεν υπήρχαν «ανοιχτές μη συμμορφώσεις», κατέθεσε στα πρακτικά ο Κριστόφ Μπαλέ, επικεφαλής δημόσιας ασφάλειας του Δήμου, υπονοώντας ότι τυπικά ο χώρος θεωρούνταν εντάξει.

Οι δυσκολίες στους ελέγχους συνδέθηκαν επίσης με το λογισμικό που είχε ανατεθεί από το Καντόνι του Βαλέ, το οποίο αντικαταστάθηκε βιαστικά:

«Το 2023 υπήρξε πρόβλημα μεταξύ του τεχνικού του VS-FIRE και του καντονιακού γραφείου. Επρόκειτο για υπόθεση απειλών δημοσιοποίησης πληροφοριών από τον τεχνικό. Έτσι, το Καντόνι αποφάσισε να “τραβήξει την πρίζα” από αυτό το πρόγραμμα, καθώς χρησιμοποιούνταν και από την πυροσβεστική και από ορισμένα σώματα δημοτικής αστυνομίας», εξήγησε ακόμη ο Μπαλέ.

Η εισαγγελία της Σιόν, στο μεταξύ, έχει κατασχέσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στον διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπου είναι αποθηκευμένα τα μηνύματα της δημοτικής διοίκησης. Συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με την οποία ο Σύμβουλος του Κράτους του Καντονιού, αρμόδιος για την ασφάλεια, διέταξε τους δήμους να πραγματοποιήσουν το συντομότερο δυνατό όλες τις περιοδικές επιθεωρήσεις των χώρων εστίασης, μόλις στις 6 Ιανουαρίου – μία εβδομάδα μετά την τραγωδία.

