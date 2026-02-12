Γερμανία: Στο έδαφος τα αεροπλάνα της Lufthansa, απεργία πιλότων και πληρωμάτων

Σχεδόν όλες οι πτήσεις της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa ακυρώνονται καθώς πιλότοι και μέλη πληρώματος συμμετέχουν σε απεργία.

Σύμφωνα με την Ένωση Γερμανικών Αεροδρομίων (ADV), αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν περισσότερες από 460 πτήσεις λόγω της απεργίας, επηρεάζοντας περίπου 69.000 επιβάτες. Η Lufthansa εκτιμά ότι το πτητικό της πρόγραμμα θα αποκατασταθεί αύριο, ενώ ζητά από τους πελάτες της να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και παραπέμπει στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων για αλλαγές στα εισιτήρια.

Το συνδικάτο των περίπου 4.800 πιλότων Vereinigung Cockpit (VC) και η οργάνωση των 10.000 μελών πληρώματος καμπίνας UFO απεργούν διεκδικώντας υψηλότερες εργοδοτικές εισφορές στις εταιρικές και τις μεταβατικές συντάξεις, ενώ ειδικά η UFO υποστηρίζει ότι με την στρατηγική της Lufthansa στις θυγατρικές CityLine και Discover απειλούνται περίπου 800 θέσεις εργασίας και ζητά κοινωνικό σχέδιο το οποίο θα τους εξασφαλίζει.

Το διοικητικό συμβούλιο της Lufthansa από την άλλη πλευρά χαρακτήρισε την απεργία «εντελώς περιττή κλιμάκωση» και υποστήριξε ότι τα αιτήματα των συνδικάτων θα οδηγήσουν σε περαιτέρω σημαντική αύξηση κόστους για τη μητρική εταιρία. «Δεν υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο ελιγμού», δήλωσε ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασίας Μίχαελ Νίγκεμαν.

