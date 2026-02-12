Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου «προστάτη των ερωτευμένων» ήλθε -αν δεν με απατά η μνήμη μου- στη χώρα μας κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Μέχρι τότε ο έρωτας δεν είχε προστάτη άγιο, γιατί πολύ απλά μέχρι τότε ο Έρωτας ήταν θεός («ένας μικρός θεός που παίζει στα χέρια του τους πλανήτες» Δ. Πουλικάκος).

O Άγιος Βαλεντίνος (και ο μετέπειτα εορτασμός του) επιβλήθηκε από τον Πάπα Γελάσιο, το 496 μ.Χ. σε μια προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να παραχαράξει με κάθε τρόπο τα ήθη και τα έθιμα των Ρωμαίων. Σ’ αυτή την περίπτωση το ζητούμενο ήταν να εξαφανιστούν από τον χάρτη τα «Λουπερκάλια», μια αρχαία γιορτή γονιμότητας που υπαγόρευε τη σεξουαλική συνεύρεση νεαρών ανδρών και γυναικών.

Υπάρχει όμως μεγάλη ασάφεια για την προέλευση του Αγίου Βαλεντίνου ο οποίος λέγεται πως ήταν χριστιανός ιερέας που επειδή πάντρευε νέα ζευγάρια διώχθηκε, ξυλοκοπήθηκε, λιθοβολήθηκε, και τελικά αποκεφαλίστηκε.

Ακόμη και οι πλέον καλόπιστοι καθολικοί ιστορικοί αναρωτιούνται:

«Για ποιον Βαλεντίνο ακριβώς μιλάμε; Για τον Άγιο Βαλεντίνο του Τέρνι ή για τον Άγιο Βαλεντίνο της Ρώμης;»

«Μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο ή για δύο διαφορετικούς άντρες που έζησαν σε τελείως διαφορετικές χρονικές περιόδους του ίδιου αιώνα;»

Για τους ιστορικούς ακόμη και η ημερομηνία του θανάτου του δεν είναι σαφής. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι εκτελέστηκε το 269, άλλες το 270 ή το 273 ή ακόμη και το 280 μ.Χ.

Galentine’s Day και Ystävänpäivä

Έτσι, ο Άγιος Βαλεντίνος τίθεται υπό αίρεση. Στις ΗΠΑ λόγου χάρη, υπάρχει μια νέα τάση καθώς πολλές γυναίκες προτιμούν να περάσουν τη 14η Φεβρουαρίου μαζί με τις αγαπημένες φιλενάδες (gals) τους ενώ η παρουσία αντρών είναι αυστηρά απαγορευμένη. Έτσι προέκυψε η γιορτή «Μέρα των Φιλενάδων» (Galentine’s Day) όπου οι φίλες περνούν μια μέρα ξεγνοιασιάς, ασχολούμενες μόνο με δικά τους γυναικεία θέματα.

Αντίθετα στη Φινλανδία, γιορτάζουν τη «Μέρα του Φίλου» (Ystävänpäivä) είτε αυτός είναι άντρας είτε γυναίκα. Υποτίθεται ότι τη μέρα αυτή οι Φινλανδοί βρίσκουν τη ευκαιρία να εκφράσουν την αγάπη και τον θαυμασμό τους σε κάποιο φιλικό τους πρόσωπο. Μάλιστα καθώς οι ντροπαλοί Φινλανδοί προτιμούν να εκφράζονται με γραπτά μηνύματα, οι ευχετήριες κάρτες της γιορτής αυτής συναγωνίζονται αριθμητικά αυτές των Χριστουγέννων. Από το 1979 και ύστερα στη Φινλανδία η γιορτή είναι σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένη στη φιλία.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε με σιγουριά ότι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου έχει μεγαλύτερη επίδραση στον εμπορικό κόσμο, καθώς η έκφραση της αγάπης και του ερωτικού ενδιαφέροντος συνδυάζεται με την προσφορά μικρών ή μεγαλύτερων δώρων.

«Fly now. Love later.» και Lego botanicals

Εμπορική έρευνα του 2024, έδειξε ότι του Αγίου Βαλεντίνου οι Έλληνες αναζητούν κατά προτεραιότητα: 1) συνταγές για γλυκά, 2) σέξι εσώρουχα, 3) δείπνο σε κάποιο εστιατόριο, 4) λουλούδια, 5) έξοδο σε κινηματογράφο, 6) σοκολατάκια, 7) επίσκεψη σε spa, 8) κοσμήματα, 9) δωμάτια σε ροζ ξενοδοχεία, 10) διεγερτικά άμεσης δράσης.

Όλως τυχαία, τις μέρες αυτές η εταιρεία ελικοπτέρων «hope» προσφέρει από 6/02/2026 έως 15/02/2026, 1+1 δωρεάν εισιτήριο ελικοπτέρου για να ταξιδέψεις σε όποιον αγαπημένο σου προορισμό εντός Ελλάδος. Το σλόγκαν της εταιρείας είναι : «Μην ψάχνεις το τέλειο ταίρι! Fly now. Love later!»

Το τελειωτικό χτύπημα, όμως, ήλθε από τη διάσημη εταιρεία συναρμολογούμενων πλαστικών παιχνιδιών «Lego», η οποία μας προτρέπει να δωρίσουμε στον Βαλεντίνο ή τη Βαλεντίνα μας ένα μπουκέτο από τα δικά της συναρμολογούμενα λουλούδια της σειράς «Lego botanicals». Τα λουλούδια αυτά δεν μαραίνονται, δεν χρειάζονται φροντίδα, δεν λερώνουν το σκρίνιο μας όταν μαδούν, ενώ τα χρώματά τους παραμένουν ζωηρά και φρέσκα στον αιώνα τον άπαντα σαν να κόπηκαν τώρα.

Μια θαυμάσια ιδέα για όσους έχουν αποδεχθεί την απομάγευση του έρωτα και την πλαστικοποίηση της ζωής.

Ή όπως έλεγε ο Johnny Lyden (Rotten) με τους Public Image Ltd (PIL) στο τραγούδι τους Flowers of Romance (1983), “I give you flowers of romance, you want chocolate instead…”

Διαβάστε επίσης

Οι σαμουράι πέρα από τον μύθο: Η αληθινή ιστορία των θρυλικών πολεμιστών της Ιαπωνίας

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

Το Ισραήλ εντάσσεται στο «Συμβούλιο της Ειρήνης» του Τραμπ