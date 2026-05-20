Οργή Στάνκογλου για την επίθεση στον Στόλο Ελευθερίας από το Ισραήλ – «Να απελευθερωθούν οι συλληφθέντες, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη»

Την υποστήριξή του στους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον Στόλο της Ελευθερίας, που δέχτηκε επίθεση από το Ισραήλ στα ανοιχτά των ακτών της Κύπρου, ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, εξέφρασε ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου.

Σε ανάρτησή του τάσσεται υπέρ της άμεσης απελευθέρωσης των μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας, που «απήχθησαν από Ισραηλινούς στρατιώτες που επιβιβάστηκαν βίαια στα πλοία σε κυπριακά ύδατα».

ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ:"Ο στόλος της ελευθερίας δέχθηκε επίθεση από το Ισραήλ στα ανοιχτά της Κύπρου ενώ κατευθυνόταν προς την Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.Μέλη της Ελληνικής αποστολής απήχθησαν από Ισραηλινούς στρατιώτες που εισέβαλαν βίαια στα σκάφη σε Κυπριακή ζώνη.Απαιτούμε την… pic.twitter.com/lTmibJx4RD — Βίκυ (@w1qRzns6NiIMv9e) May 20, 2026

