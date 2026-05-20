ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 15:49
Ηλιούπολη: Προκλητικό αίτημα των συλλόγων γονέων – «Μοριοδότηση για τα παιδιά της περιοχής που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις»

Πρωτοφανές αίτημα από τους συλλόγους γονέων των σχολείων της Ηλιούπολης, στον απόηχο της απίστευτης τραγωδίας της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι ζητούν μεταξύ άλλων «ποσόστωση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, υπέρ της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης», σαν η τραγωδία να περιορίζεται χωρικά στα όρια του δήμου και να μην επηρεάζει συνολικά τους μαθητές που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης ανακοινώνει επίσης – και λογικά – ότι «με έγγραφα προς το υπουργείο Παιδείας και συνάντηση που θα επιδιώξει με τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου θα θέσει εκ νέου την ανάγκη για ουσιαστική και διαρκής υποστήριξη των παιδιών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς», τονίζοντας ότι «θεωρούμε αυτονόητο ότι η υποστήριξη των παιδιών και των καθηγητών δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, αλλά χρειάζεται μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, όπως οφείλει να διασφαλίζει η Πολιτεία, ειδικά εν έτει 2026».

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι πηγές του υπουργείου Παιδείας εξήγησαν ότι ειδικές πρόνοιες για τις πανελλαδικές εξετάσεις προβλέπονται μόνο για υποψηφίους που οι ίδιοι και οι οικογένειές τους έχουν πληγεί από μεγάλες καταστροφές (π.χ. σεισμό, πυρκαγιά, κ.λπ.) ή στην περίπτωση της τραγωδίας των Τεμπών, οπότε προβλέφθηκε προσαύξηση 20% στη βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών.

