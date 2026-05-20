20.05.2026 14:21

ΑΝΤ1: Υπερπαραγωγή το βράδυ, για τον τελικό του Europa League μεταξύ Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα (photo/video)

Μία ιστορική αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που εντυπωσίασαν με την πορεία τους στη διοργάνωση του Europa League– τη δεύτερη σημαντικότερη ευρωπαϊκή διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση- και πλέον βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρώτου μεγάλου ευρωπαϊκού τίτλου της χρονιάς θα καλύψει «ζωντανά» και με ολιστικό τρόπο ο ΑΝΤ1 σήμερα στις 22.00.

Ο σταθμός θα εισέλθει σε γιορτινό ποδοσφαιρικό κλίμα στις 21.30 με την «Pre-Game» εκπομπή σε παράλληλη μετάδοση από το antenna.gr/football με τον Αλέξανδρο Ξενικάκη να μεταφέρει το ρεπορτάζ από το γήπεδο Basiktas Stadium της  Κωνσταντινούπολης σε απευθείας σύνδεση.

Στην περιγραφή του μεγάλου τελικού, ο οποίος εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football  και στο ΑΝΤ1+, θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και στον σχολιασμό και την ανάλυση του αγώνα ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος.

Στις 24:00, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και την απονομή έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με όλα τα πανηγυρικά στιγμιότυπα, δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην κάμερα του ΑΝΤ1 και τα highlights του τελικού. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης φιλοξενούν στο στούντιο τον ηθοποιό, Αλέξανδρο Βάρθη, ενώ ο Νίκος Νταμπίζας από το γήπεδο θα σχολιάσει, σε απευθείας σύνδεση, τα πεπραγμένα του αγώνα.

Την δυναμική δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχουν αναλάβει οι: Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλης Μανής, Αλέξανδρος Ξενικάκης, Γρηγόρης Ατρείδης, Γιώργος Σπανουδάκης, Βασίλης Πλακογιάννης, Μιχάλης Τσίγκρης, Θωμάς Μίχος, Γιώργος Ανανίδας, Τερέζα Κουίκ και Βασίλης Παπαδόπουλος.

Οργή Μελόνι για την μεταχείριση των μελών της Global Sumud Flotilla – Απαιτεί συγνώμη από το Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία στα γόνατα με τα χέρια δεμένα – «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», προκαλεί ο Μπεν-Γκβιρ

Σκληραίνουν τη στάση τους Ιράν και ΗΠΑ: «Ο νέος πόλεμος θα επεκταθεί πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή» – Απειλές Τραμπ για «μεγάλο χτύπημα»

Υποκλοπές: Οργή Ανδρουλάκη για τον Δεμίρη της ΕΥΠ, διάλογος περιβόλι στη Βουλή – «Αξιόποινες οι διαρροές έγινες πράσινη Ζωή» απαντά η κυβέρνηση

Αντιδράσεις για Χωροταξικό ΑΠΕ: Κομμένα τα αιολικά πάνω από τα 1.200 μέτρα και σε τουριστικά νησιά, στο 1 μίλι από τις ακτές τα θαλάσσια πάρκα

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

