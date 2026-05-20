ΑΝΤ1: Υπερπαραγωγή το βράδυ, για τον τελικό του Europa League μεταξύ Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα (photo/video)

Μία ιστορική αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που εντυπωσίασαν με την πορεία τους στη διοργάνωση του Europa League– τη δεύτερη σημαντικότερη ευρωπαϊκή διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση- και πλέον βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρώτου μεγάλου ευρωπαϊκού τίτλου της χρονιάς θα καλύψει «ζωντανά» και με ολιστικό τρόπο ο ΑΝΤ1 σήμερα στις 22.00.

Ο σταθμός θα εισέλθει σε γιορτινό ποδοσφαιρικό κλίμα στις 21.30 με την «Pre-Game» εκπομπή σε παράλληλη μετάδοση από το antenna.gr/football με τον Αλέξανδρο Ξενικάκη να μεταφέρει το ρεπορτάζ από το γήπεδο Basiktas Stadium της Κωνσταντινούπολης σε απευθείας σύνδεση.

Στην περιγραφή του μεγάλου τελικού, ο οποίος εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+, θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και στον σχολιασμό και την ανάλυση του αγώνα ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος.

Στις 24:00, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και την απονομή έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με όλα τα πανηγυρικά στιγμιότυπα, δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην κάμερα του ΑΝΤ1 και τα highlights του τελικού. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης φιλοξενούν στο στούντιο τον ηθοποιό, Αλέξανδρο Βάρθη, ενώ ο Νίκος Νταμπίζας από το γήπεδο θα σχολιάσει, σε απευθείας σύνδεση, τα πεπραγμένα του αγώνα.

Την δυναμική δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχουν αναλάβει οι: Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλης Μανής, Αλέξανδρος Ξενικάκης, Γρηγόρης Ατρείδης, Γιώργος Σπανουδάκης, Βασίλης Πλακογιάννης, Μιχάλης Τσίγκρης, Θωμάς Μίχος, Γιώργος Ανανίδας, Τερέζα Κουίκ και Βασίλης Παπαδόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2027: Οι πόλεις της Βουλγαρίας που θα «κοντραροχτυπηθούν» για τον επόμενο διαγωνισμό

ΕΡΤ3: Η διπλωματία της Eurovision στην εκπομπή «Σύνορα» (22/5)

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν θα τραγουδήσει για τον Στίβεν Κολμπέρτ στο σημερινό – προτελευταίο – «The Late Show» του CBS