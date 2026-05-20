ΑΝΤ1: Υπερπαραγωγή το βράδυ, για τον τελικό του Europa League μεταξύ Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα (photo/video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μία ιστορική αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που εντυπωσίασαν με την πορεία τους στη διοργάνωση του Europa League– τη δεύτερη σημαντικότερη ευρωπαϊκή διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση- και πλέον βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρώτου μεγάλου ευρωπαϊκού τίτλου της χρονιάς θα καλύψει «ζωντανά» και με ολιστικό τρόπο ο ΑΝΤ1 σήμερα στις 22.00.
Ο σταθμός θα εισέλθει σε γιορτινό ποδοσφαιρικό κλίμα στις 21.30 με την «Pre-Game» εκπομπή σε παράλληλη μετάδοση από το antenna.gr/football με τον Αλέξανδρο Ξενικάκη να μεταφέρει το ρεπορτάζ από το γήπεδο Basiktas Stadium της Κωνσταντινούπολης σε απευθείας σύνδεση.
Στην περιγραφή του μεγάλου τελικού, ο οποίος εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+, θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και στον σχολιασμό και την ανάλυση του αγώνα ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος.
Στις 24:00, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και την απονομή έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με όλα τα πανηγυρικά στιγμιότυπα, δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην κάμερα του ΑΝΤ1 και τα highlights του τελικού. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης φιλοξενούν στο στούντιο τον ηθοποιό, Αλέξανδρο Βάρθη, ενώ ο Νίκος Νταμπίζας από το γήπεδο θα σχολιάσει, σε απευθείας σύνδεση, τα πεπραγμένα του αγώνα.
Την δυναμική δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχουν αναλάβει οι: Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλης Μανής, Αλέξανδρος Ξενικάκης, Γρηγόρης Ατρείδης, Γιώργος Σπανουδάκης, Βασίλης Πλακογιάννης, Μιχάλης Τσίγκρης, Θωμάς Μίχος, Γιώργος Ανανίδας, Τερέζα Κουίκ και Βασίλης Παπαδόπουλος.
Διαβάστε επίσης:
Eurovision 2027: Οι πόλεις της Βουλγαρίας που θα «κοντραροχτυπηθούν» για τον επόμενο διαγωνισμό
ΕΡΤ3: Η διπλωματία της Eurovision στην εκπομπή «Σύνορα» (22/5)
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν θα τραγουδήσει για τον Στίβεν Κολμπέρτ στο σημερινό – προτελευταίο – «The Late Show» του CBS
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.