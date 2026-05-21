Ανατομία του νέου καθεστώτος για τους εργαζόμενους συνταξιούχους: Τα κέρδη, οι κρατήσεις και οι «παγίδες»

Μια από τις σημαντικότερες ανατροπές στο ασφαλιστικό τοπίο των τελευταίων ετών, η οποία επηρεάζει άμεσα χιλιάδες απόμαχους της εργασίας που επιλέγουν ή αναγκάζονται να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά, αποτελεί το νέο πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων.

Η πλήρης κατάργηση της οριζόντιας περικοπής του 30% στην κύρια και επικουρική σύνταξη για όσους δηλώνουν εργασία έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα. Από την εφαρμογή του μέτρου, οι συνταξιούχοι λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους, γεγονός που οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων απασχόλησης στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια μεγάλη δεξαμενή έμπειρου εργατικού δυναμικού.

Ωστόσο, το νέο καθεστώς δεν μεταφράζεται σε πλήρη ασυδοσία ή φορολογικό παράδεισο, καθώς συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο σύστημα εισφορών και έναν ειδικό πόρο υπέρ του ασφαλιστικού φορέα. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλλουν κανονικά τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο είδος της απασχόλησής τους, όπως κάθε άλλος εργαζόμενος. Επιπλέον, επιβάλλεται ο λεγόμενος «μη ανταποδοτικός πόρος» υπέρ e-ΕΦΚΑ. Για τους μισθωτούς, ο πόρος αυτός ανέρχεται σε 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, με ανώτατο ετήσιο πλαφόν που ισούται με το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, ο πόρος καθορίζεται στο 50% της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας για τον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ αν υπάρχει και επικουρική ασφάλιση, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 40% επί της αντίστοιχης κατηγορίας.

Το μεγάλο δέλεαρ, πέρα από την άμεση ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματος, κρύβεται στην αξιοποίηση του επιπλέον ασφαλιστικού χρόνου. Οι εισφορές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εργασίας ως συνταξιούχος δεν χάνονται στο απρόσωπο κρατικό κορβανά. Με τη διακοπή της απασχόλησης, ο εργαζόμενος συνταξιούχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για την προσαύξηση της σύνταξής τους. Ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο διάστημα της νέας απασχόλησης, προσφέροντας μια μόνιμη, αν και αναλογικά μικρή, αύξηση στην τελική μηνιαία απονομή.

Στον αντίποδα, το σύστημα προβλέπει εξαιρετικά αυστηρές ασφαλιστικές και φορολογικές «καμπάνες» για όσους επιχειρήσουν να εισέλθουν στη μαύρη ή αδήλωτη εργασία. Η υποχρέωση δήλωσης της απασχόλησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ πρέπει να εκπληρώνεται αυστηρά πριν από την ανάληψη του έργου ή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης δήλωσης, ο πέλεκυς είναι βαρύς, καθώς προβλέπεται χρηματική κύρωση-μαμούθ, ίση με το άθροισμα δώδεκα μηνιαίων συντάξεων (κύριων και επικουρικών).

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους συνταξιούχους κάτω των 62 ετών που επιθυμούν να εργαστούν στον στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), καθώς για αυτούς ισχύει πλήρης αναστολή καταβολής της σύνταξης για όσο διάστημα διαρκεί η απασχόλησή τους. Τέλος, το μεγάλο «κρυφό» αγκάθι παραμένει η φορολογική κλίμακα, καθώς το εισόδημα από τη σύνταξη και το εισόδημα από την εργασία συναθροίζονται στο τέλος του έτους, σπρώχνοντας πολλούς συνταξιούχους σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, γεγονός που απαιτεί προσεκτικό οικονομικό σχεδιασμό για να μην εξανεμιστεί το τελικό όφελος στην εφορία.

