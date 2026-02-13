search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:42
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

13.02.2026 13:51

Εφιαλτικό σενάριο για την υγεία της Λίντσεϊ Βον – Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού ειδικός χειρουργός

13.02.2026 13:51
vonn-atyxima-ski

Ενα σενάριο που θα ήταν εφιαλτικό για την Λίντσεϊ Βον, έκανε Γάλλος χειρουργός για τον τραυματισμό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Μπερτράντ Σονερί-Κοτέ, ανέφερε πως είναι πολύ πιθανό η Αμερικανίδα σκιέρ να έχει έντονους πόνους για το υπόλοιπο της ζωής της, εκτιμώντας ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί ακόμη και το σενάριο ακρωτηριασμού του ποδιού της.

Η Βον υπέστη πολύπλοκο κάταγμα κνήμης στο πόδι, ενώ αγωνιζόταν έχοντας κομμένο χιαστό.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ζημιά που προκλήθηκε στο πόδι είναι μεγάλη και απαιτεί πολλά χειρουργεία, με τον ορθοπεδικό χειρουργό να λέει πως ορισμένες παρόμοιες κακώσεις απαιτούν ακρωτηριασμό.
«Το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά απρόβλεπτο. Θα περάσουν μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει ξανά κανονικά» υπογράμμισε στο RMC Sport.

Άλλος Γάλλος χειρουργός, ο Νικολά Μποντριέ, δήλωσε στην L’Equipe ότι «από ό,τι μπορούμε να δούμε στις αναρτήσεις και τις φωτογραφίες της σκιέρ, πρόκειται για πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που απαιτούσαν την εφαρμογή εξωτερικού σταθεροποιητή. Πιθανότατα πρόκειται για συντριπτικό κάταγμα. Με πιθανή βλάβη στο δέρμα, τα νεύρα ή τους μυς. Ένας νέος άνθρωπος χρειάζεται ένα χρόνο για να αναρρώσει πλήρως από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό» ανέφερε σε μια σαφώς λιγότερο τρομακτική εκτίμηση, πρόσθεσε.

